Як виявити, що в дитини психічний розлад: ознаки та причини

Підлітковий вік – це час змін. Діти саме в цей період дуже вразливі та нерідко потрапляють у тенета шкідливих звичок, а це – крок до серйозних проблем у дорослому віці. На жаль, часто батьки не в змозі дати раду проблемній поведінці своєї дитини.

На фоні виходу українського серіалу "Перші ластівки", який розповідає про проблеми підлітків – булінг, самотність, агресію, небезпечні онлайн-ігри, видання ВВС. Україна вирішило розповісти, як помітити ознаки того, що у дитини психологічні проблеми.

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Психологи наголошують, що діти завжди просять про допомогу, просто вони часто невміло подають "сигнали лиха".

Які проблеми можуть виникнути у підлітків

Підліткові проблеми – це буллінг, баффінг та різні форми залежності – від інтернету до алкоголю і наркотиків. Такі проблеми часто починаються раніше, ніж можуть припускати батьки. Задовго до того, як психічні проблеми отримують фізичні прояви у вигляді жорстокості, алкоголізму, небезпечних ігор з собою і оточуючими.

Так, з 11-12 років у дітей змінюються бажання, інтереси, поведінка, трансформується їхній внутрішній світ. А різноманітні фізичні, емоційні і соціальні зміни – жорстоке поводження, життя у бідності, погане виховання і погана освіта – роблять їх вразливими перед психічними проблемами.



Діти дуже емоційні в період з 11 до 19 років / Фото mif-ua

Ознаки психологічного розладу у дітей

Іноді перші симптоми психологічних проблем можуть нагадувати ускладнену кризу перехідного віку, але виразність поведінкових порушень у підлітків набагато більша, ніж у дорослих.

Ці ознаки свідчать про те, що у дитини психологічні проблеми:

ворожість, прагнення відмежуватися від батьків;

віддаленість;

дратівливість, агресія;

зміни харчової поведінки;

драматичні зміни зовнішнього вигляду;

дивні зустрічі і "справи", підозрілі нові знайомі;

зникнення з будинку грошей і речей;

безсоння, сонливість вдень;

різке зниження успішності;

падіння фізичної активності;

втрата інтересу до звичайних або нових занять.

Чого не варто робити батькам

У цей період батьки часто роблять головну помилку. Вони бачать перед собою сформовану у фізичному плані людину, але не усвідомлюють, що ця людина ще не стала особистістю. Дуже помітно позначається на дітях жорстоке ставлення. Такі діти схильні до агресії, низької самооцінки, вживання наркотиків у підлітковому віці.

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Тому підлітка потрібно підтримувати, а не вдаватися до історичних екскурсів на тему "я у твої роки". "Мене теж били, і це виховало в мені характер" – така фраза теж недоречна. Такий метод виховав емоційно закритих батьків.

Чому діти можуть вирішити покінчити життя

Дитина не прокидається одного ранку і не вирішує накласти на себе руки. Найчастіше це накопичений стрес і біохімічні порушення організму, про які не підозрює ні дитина, ні її батьки.

Так, ігнорування вищезазначених симптомів може призвести до суїциду. Самогубства є третьою причиною смертності у віковій групі 15-19 років. Спроба суїциду – це не симптом розладу психіки і не захворювання, це результат захворювань, які були проігноровані.

Гарячі лінії і служби підтримки корисні й необхідні. Виговориться і знайти підтримку вже величезний крок вперед. Гаряча лінія може зняти гостроту у кризовій ситуації. Адже якщо у дитини вже є ознаки психічних порушень, то потрібна професійна і іноді лікарська допомога.