Як повернути кохання в стосунки

Стосунки між людьми завжди починаються красиво, адже обоє закохуються один в одного по вуха. Звичайно, з часом ця любов згасає, а тому інколи стається так, що пари розходяться. Але чи можна повернути почуття, якщо вони згасли?

Дівчина закохується в хлопця, який здається їй супергероєм, проте згодом цей "принц" починає розкидати шкарпетки по всій квартирі. Натомість і чоловіки захоплюються "принцесою", яка з часом ходить в розтягнутому одязі чи без макіяжу.

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Для того, щоб повернути згаслі почуття, ви маєте зрозуміти, що прийшло на зміну любові? Якщо це байдужість, то повернути любов буде простіше, якщо це ненависть – це вже буде складніше зробити, інформує Ukr.Media.

До того ж, ви маєте запитати себе, чи є у вас сили на повернення почуттів? Якщо ваша відповідь позитивна, тоді можна спробувати повернути кохання.

Як повернути кохання?

Згадайте, за що ви покохали свого партнера і випишіть ці пункти в блокноті. Потім вам потрібно зрозуміти, чи залишилися ці якості у вашої половинки, чи ви просто їх перестали помічати.

Зверніть увагу на гідність, адже недоліки побачити простіше, ніж переваги. Тому почніть помічати хороші якості у вашого коханого.

Дізнайтеся його в чомусь новому. До прикладу, якщо ви любили відпочивати на морі, то вирушіть з партнером в похід на гору і навпаки. Адже в незвичній обстановці він зможе розкритися по-іншому.



Почніть проводити більше часу вдвох

Залишайтеся удвох. Якщо у вас з’явилися діти, то ви, очевидно, вже забули, якими коханцями були раніше, перестали влаштовувати один одному романтичні вечори тощо. Тому змініть це, залиште дітей на бабусю або няню і просто будьте удвох .

. Відверто поговоріть. Проведіть розмову про те, що вас хвилює, поділіться переживаннями і почуттями. Так ви зміцните емоційний зв'язок.

Отож, повернути любов можна, але за змістом вона буде іншою – більш змістовною і глибокою. Головне будьте готовими до змін і майте терпіння.