Як повернутись на роботу після декретної відпустки: 5 корисних порад

Якщо незабаром у вас закінчується декретна відпустка, то ви повинні почати працювати над собою вже зараз. Адже це зробить ваше повернення на робоче місце більш вдалим і успішним.

Повернення на роботу після довгої перерви може бути захоплюючим і лякаючим водночас. Закінчення декретної відпустки – це також вдалий час, щоб знайти новий спосіб заробітку.

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Загалом, рішення повернутись до роботи – це дуже важливий крок, який потребує ретельної підготовки, передає видання Workingmother.

Не знаєте, з чого почати? Ми пропонуємо вам 5 корисних порад.

Як підготуватися до роботи після декрету

Сфокусуйтесь на своїх сильних якостях

Перед тим, як почнете оновлювати своє резюме, зупиніться на хвильку, щоб оцінити свої вміння. Це не лише стосується того, ким ви працювали до народження дитини, це також ваші вподобання і заняття, які роблять вас щасливою.

Такий відвертий погляд на те, що саме приносить задоволення, допоможе визначитись, чим ви взагалі хочете займатись.

Зробіть технічне самооновлення

Не залежно від того, яку ви маєте освіту і ким хочете працювати надалі, сучасні технології обов’язково будуть частиною роботи. Звичайного оновлення своїх соціальних акаунтів не достатньо. Аналітика, кодування, управління взаємовідносинами з клієнтами – це все невід’ємні частини сьогоднішнього робочого процесу.

Чим більше ви орієнтуєтесь у цих поняттях, тим легше буде влаштуватись на бажане місце. Тож пошукайте спеціальні курси та навчальні програми онлайн чи офлайн, де можна отримати нові знання.



Перегляньте новини у вашій сфері роботи / Фото farpost

Покажіть, що вмієте адаптуватись

Повернення з декретної відпустки не завжди означає повернення до своєї професії. Адже те, чим ви займалися три роки тому, сьогодні взагалі може вас не цікавити або ж вимагати зовсім іншого робочого досвіду і вмінь.

Тож коли починаєте пошук роботи, переконайтесь, що готові натхненно займатись своєю справою і вкладати сили в успіх компанії. Сьогодні влаштування на роботу потребує не тільки переліку вмінь, а й відкритого мислення і бажанням вкладати в бізнес те, чого він на даний момент потребує найбільше.

Готуйтесь заздалегідь

Добре подумайте, чи знайомі ви з останніми новинами у сфері бізнесу, чи розбираєтесь у трендах та нових техніках роботи? Чи розумієтесь ви на сучасних платформах для спілкування? Коли ви в останній раз проявляли себе на професійній арені?

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Адже дуже важливо побудувати свою власну мережу професійних контактів, щоб бути успішним. Не забувайте постійно розвиватись, і тоді момент, коли ви проявите себе якнайкраще, обов’язково настане.

Долучіться до команди

Коли ви вже вирішили знову будувати кар’єру, ви маєте бути дуже активними і цілеспрямованими. Ви не єдина жінка з великою прогалиною у резюме. Тож спробуйте знайти жінок, які займаються тим самими, що й ви – намагаються повернутись до роботи.



Повернення до роботи після декрету може бути складним / Фото Hse

Це можуть бути спеціальні курси або семінари, на яких ви будете спілкуватися, обмінюватись досвідом і тим самим допомагати одна одній.

Ви маєте безліч можливостей реалізувати себе. Єдине, чого часто не вистачає, — бажання!

Поради, які допоможуть повернутися на роботу