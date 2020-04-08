Як позбутися нудьги в стосунках та зберегти шлюб під час кризи

Проживши пліч-о-пліч кілька років, люди втомлюються вигадувати нові рецепти, в них згасають колишні пориви. На місце романтики, сюрпризів та пристрасті приходить рутина і монотонність. Проте психологи стверджують, що це нормально і ви можете виправити цю ситуацію.

Американський психотерапевт Рейчел Суссман розповіла, чому у стосунках виникає нудьга і як це виправити, пише Men's Health.

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"Коли трепет від побачень минув, хвилювання закоханості зникло, емоції заручин і весілля позаду, то у цей момент стосунки можуть зіпсуватися" – запевнила Рейчел. А все тому, що подружжя відчуває певне розчарування і нерозуміння того, куди поділася романтика.

Проте не варто одразу думати, що така ситуація – це ознака наближення розлучення. Бо це можна виправити. Психотерапевтка назвала три прості кроки, як додати нових фарб до шлюбу і полюбити одне одного ще сильніше.

Як позбутися нудьги в стосунках

Перестаньте турбуватися

Рано чи пізно так званий процес "охолодження" настає в будь-яких стосунках. Людині властива втрата інтересу до одноманітного заняття, будь-то однакові регулярні тренування чи монотонна робота. Так само відбувається і зі стосунками. Тому перестаньте хвилюватися.



Це нормально, якщо вам часом нудно один з одним / Фото Unsplash

З'ясуйте першопричину

Якщо ви відчуваєте, що у стосунках зник колишній вогник, то дайте відповідь на наведені нижче запитання:

Чи стали ви рідше займатися сексом?

Чи сумніваєтеся ви у своїх почуттях до партнера?

Чи відрізняються у вас погляди на питання сім'ї та друзів?

Чи сперечаєтеся ви про фінанси або про баланс роботи та особистого життя?

Чи сумніваєтеся ви в тому, що між вами є щось спільне?

Чи відчуваєте ви себе самотнім, будучи у шлюбі?

Якщо хоч на одне з цих запитань ви відповіли ствердно, варто розпочати відверту розмову з другою половинкою. Розкажіть партнеру про свої переживання, потреби і бажання та уважно вислухайте його. Спробуйте відшукати компроміс.

Якщо ж на запитання ви відповіли "ні", проаналізуйте інші сфери свого життя, які можуть впливати на атмосферу в шлюбі: ситуація на роботі або стосунки з друзями. Можливо, причина пригніченого настрою живе поза вашої сім'єю.

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Складіть план

Рейчел Суссман каже, що побороти нудьгу в її стосунках з чоловіком допоміг спільний відпочинок.

"Ми не тільки запланували поїздку в іншу країну, але й вирішили брати уроки англійської за шість місяців до цього. Ми разом вчилися, перевіряли одне одного, готували традиційні страви цієї країни по вихідних", – розповідає Суссман. І це допомогло парі знову знайти щастя.

Окрім того, не бійтеся експериментувати і робити авантюрні вчинки. А працювати над розвитком гармонійних стосунків повинні і чоловік, і дружина, бо лише разом можна подолати будь-які випробування і складності.