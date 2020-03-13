Як правильно хвалити дітей: пояснення експертів

Дехто з батьків вважає, що похвала розбещує дітей, натомість інші навпаки - запевняють, що це велике заохочення. Тому психологи розповіли, який вплив у вихованні насправді має похвала?

Вчені Дженніфер Гендерлон і Марк Леппер проаналізували результати понад 30-ти років досліджень та визначили, що похвала може бути потужною мотиваційною силою, якщо дотримуватися певних правил, пише Parenting science.

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Як правильно хвалити дітей

Експерти радять оцінювати досягнення дітей відповідно до їхнього віку й можливостей. Так, наприклад, малюки сприймають похвалу як мотивацію та заохочення.

Коли дослідники проаналізували стосунки батьків та їхніх двох- і трирічних малюків, то виявили, що малеча, яка отримували достатньо похвали у цьому віці, у майбутньому значно швидше вирішувала поставлені перед нею завдання і є більш наполегливою ніж ті, які не чули підбадьорливих слів від батьків.

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Хваліть дитину за її досягнення / Фото з сайту "Родина"

Натомість старші діти й підлітки з часом ідентифікують похвалу як спробу маніпулювати ними. Тож налаштовані до неї, як до чогось нещирого. Тому дітей цього вікового діапазону варто хвалити за справді заслужені вчинки та досягнення.

До того ж, завжди хваліть щиро. Діти добре відчувають емоційний стан батьків і розуміють, коли у ваших словах немає щирості. Тому будьте обережні з удаваною похвалою, не жалійте дітей і не намагайтеся таким чином змусити їх щось зробити.

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Цікаво, що науковець Керол Дьюк провела експеримент і виявила, що часом похвала має зворотній результат. Діти починають боятися зробити помилки та розчарувати когось. Тож, краще похвалити їх за конкретні досягнення, як-от вдало прийняте рішення, гарні оцінки чи добре виконане завдання – те, що вони можуть покращити.

Також похвалою заохочуйте дітей оволодіти новими навичками та вдосконалювати власні таланти, а не порівнюйте їх з іншими. Соціальні порівняння можуть виплекати у дитині зверхність та заздрість.