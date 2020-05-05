Як правильно карати дитину: поради психологині

Не всі батьки можуть виховувати дитину без покарання. Адже малеча часто не слухається, погано поводиться чи робить щось спеціально, аби догодити дорослим. То як тоді правильно карати дитину та яких правил мають дотримуватися батьки – читайте у матеріалі.

Дитяча і сімейна психологиня Євгенія Полтенко поділилася з виданням ТСН, як правильно карати дитину та чого робити точно не можна.

Цікаво! Чи можна бити дітей: пояснення експертів

Для початку зазначимо, що покарання має відповідати вчинку.

"Караючи, подумайте, а чи справедливо ваше покарання зараз. Якщо, наприклад, малюк, загравшись, елементарно не почув вашого прохання, чи варто на нього кричати? А якщо малюк тікає від вас на вулиці, перевіряючи межі дозволеного, чи не краще без криків пояснити йому, де можна бігати, а де небезпечно", – каже психологиня.



Поясніть дитині, що вона зробила неправильно / Фото SPE

Так, нерідко батьки карають школяра за "двійку", не розібравшись, чому він отримав погану оцінку. Але, можливо, дитина просто не зрозуміла матеріалу, тоді йому потрібно пояснити його і допомогти виправити оцінку.

Як правильно карати дитину

Правило "9:1"

Психологиня радить дотримуватися правила "на 9 так, 1 – ні". Адже чим більше заборон, тим більше шансів у дитини їх порушити і тим самим "заслужити" покарання.

Тому у психологів є правило, при якому, заборонивши щось, ви повинні 9 раз щось дозволити. Чітко визначитеся, які у вашій родині існують заборони і обмеження. Їх має бути невелика кількість. Розставивши кордони, вимагайте їх виконання.

Карайте за вчинок, а не за особливості дитини

Чітко пояснюйте дитині, що ви караєте його за цей конкретний вчинок. Інакше малюк може вирішити, що він поганий, і його карають саме тому. Особливо якщо його при цьому лають і називають образливими прізвиськами: "Ти поганий", "Ти нікчемний" і т.д.

До теми! Як правильно робити зауваження дитині: відповідь психологині

Не варто вживати негативні слова: нахабний, злий, поганий, дурний, істерика, нерви тощо, спілкуючись з дітьми. Бо таку вашу модель поведінки чадо підсвідомо перейме. Кожне слово, яке позначає негативне поняття – це бур’ян на ментальному полі дитини, який дає їй підстави бути саме такою, якою ви б не хотіли її бачити.

До того ж, вчинок дитини не має ніякого відношення. Дитина завжди хороша, але з певних причин вона може здійснювати той чи інший вчинок.

Покарання має слідувати відразу за вчинком

Так, якщо вихователька поскаржилася на те, що ваш малюк погано поводився в садку, а ви, привівши його додому ввечері, караєте його, він не буде знати, з чим пов'язане покарання. У малюків пам'ять коротка, тому якщо він заслужив покарання, його потрібно здійснювати або відразу, або утриматися від покарання зовсім.



Проведіть виховну бесіду з дитиною одразу після поганого вчинку / Фото Pac

Обіцяне потрібно виконувати

Якщо ви пообіцяли покарати дитину за невиконане домашнє завдання, ви повинні обіцянку виконати. Інакше дитина припиняє вам вірити і, розуміючи, що залишиться безкарним, перестає слухати батьків.

І додамо, що якщо ви хочете, щоб діти вас слухали, то безглуздо їх сварити, а тим паче робити це часто. Бо так дитина звикне і сприйматиме це як вашу нормальну мову і не реагуватиме на неї. Найкраще виховувати дітей з мінімальним сигналом (спокійним і плавним голосом), тоді діти розумітимуть своїх батьків з пів погляду.