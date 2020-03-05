Як правильно подорожувати з маленькою дитиною: досвід української акторки

Поява дитини в сім'ї – це зовсім не причина припиняти подорожі на кілька років. Тому акторка шоу "Мамахохотала" та дружина депутата від "Слуги народу" Романа Грищука – Анна Гресь розповіла, як вона разом з чоловіком вирішила привчати свого первістка до подорожей з раннього віку.

Як подорожувати з маленькою дитиною та що потрібно враховувати молодим батькам, плануючи відпочинок з малюком в іншій країні – Гресь розповіла у інтерв'ю виданню Сегодня.LifeStyle.

Цікаво! Подорож з дитиною: як до цього підготуватися та що взяти з собою

Так, сім'я зізналася, що залучає сина до подорожей з пелюшок.

Якою була перша подорож з дитиною? "Ми поїхали разом з родичами на Новий рік до Туреччини. Ми відпочивали 10 днів. Вийшла відмінна зміна обстановки: там тепло, красиво, недорого і при цьому – недалеко. У разі чого, могли б швидко повернутися до Києва", – сказала Анна.

Молода мама розповіла, що перед польотом дуже пхвилювалася, чи не буде малюк плакати в літаку та заважати іншим пасажирам. Вона навіть взяла з собою 2 пакети одноразових беруш для такої ситуації, але малюк мирно спав при перельоті і туди, і назад.

Подорожуючи з дитиною, потрібно ретельніше все планувати і брати з собою більше речей. З ручною поклажею подорожувати вже не вийде. "Також потрібно підлаштовуватися під малюка: під його сон і годування. А ще закладати набагато більше часу на збори", – порадила акторка.

За її словами, краще у подорож взяти з собою ще когось з родичів, щоб ви могли відпочити. Адже малюкові потрібен постійний нагляд і увага, а з кимось близьким ви зможете відпочити по черзі.

Анна розповіла у своєму інстаграмі, що туристична страховка для малюка на рік обійшлася 2300 гривень. До того ж, хоч малюк летить на руках, без надання місця, квиток йому теж потрібен. Вартість квитка приблизно 30-50% від вартості дорослого квитка.

Читайте також! Як комфортно подорожувати з дітьми літаком

Цікаво, що можна довезти дитину до трапа на літак в колясці, потім здати "транспорт" в багаж і при приземленні, після виходу з літака, вам її повернуть. Це безкоштовно. І якщо плануєте брати в оренду автомобіль – не забудьте про автокрісло.

Що потрібно робити, щоб сімейний відпочинок не був нудним? Анна Гресь порадила змінювати види відпочинку і не лежати "тюленем на пляжі". "Хоча в нас інколи моменти активності одночасно змінюються моментами "хочу позалипати в телефоні в тиші" – і це дуже здорово", – зізналася жінка.

Чому подорожувати з дитиною – це круто? Акторка-мама розповіла, що подорожі підсилюють зв'язок і з дитиною і партнером скріплює вашу сім'ю, привносить позитивні емоції і спогади.