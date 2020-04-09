Як правильно робити зауваження дитині: відповідь психологині

Виховуючи дитину, у батьків виникає безліч ситуацій, коли так чи інакше потрібно зробити зауваження малюку. Але вона повинна спонукати дитину зробити краще, виправитись, а не вбити її бажання щось робити.

Як зробити зауваження дитині, щоб вона послухала? Як досягти розуміння між батьками і дітьми? Відповіді на ці питання дала шкільна психологиня Наталія Сидоренок виданню ТСН.

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Вона наголосила, що коли дитина не слухається батьків, то це означає, що вони втратили не лише контроль над своїм чадом, але й повагу і довіру. І в цьому винні найчастіше самі батьки.

Як правильно зробити зауваження

"Якщо дитині ще не виповнилося чотирьох років, вона потребує простих і зрозумілих вказівок на кшталт "Помий, будь ласка, руки", "Постав на місце своє взуття". Дитину обов'язково потрібно привчати до слів "будь ласка", якщо ви бажаєте, щоб і вона так само до вас зверталася", – відповіла психологиня.

Потрібно розуміти ще, в якій саме ситуації батьки дають дитині завдання або висловлюють своє прохання. Якщо дитина захоплено дивиться мультик, і тут мама каже: "Ходімо обідати", вона, швидше за все, не відреагує. Дитину не можна за це лаяти. Краще почекати, поки мультфільм закінчиться.



Діти дивляться мультики / Фото Green Country

Але якщо дитину треба погодувати вже, то вам необхідно підійти до неї, сісти поруч, взяти за руку, та зробити так, щоб вона подивилася на вас, і тільки після цього повідомити, що їй час обідати, а мультик вона додивиться потім.

Уникайте категоричних "не"

За словами психологині, в жодному разі не можна формулювати заборони, використовуючи фразу "не можна" або частку "не": "не роби", "не ходи туди", "не кричи" і т.д. Краще сформулювати так: "Давай спробуємо зробити це по-іншому" або "Тато спить, тому постарайся ходити тихіше".

До того ж, якщо заборони ллються на дитину постійним потоком, то вона просто припинить на них звертати увагу.

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Не переходьте на особистості

"Ніколи не можна говорити: "ти криворукий", "ти дурний" або "ти поганий" і не можна порівнювати дитину з іншими.

Якщо малюка спіткала невдача або він щось накоїв, ліпше сформулювати своє ставлення до подій так: "Сьогодні у тебе не вийшло" або "Сьогодні ти мене засмутив", "Я засмучена твоєю поведінкою"», каже експертка.

Розкажіть дитині, як ви її любите

Головне – запам'ятайте, що, роблячи зауваження дитині, потрібно спершу запевнити її в тому, що ви її любите і вона для вас – найкраща, а потім можна викласти свою критику.

І обов'язково завершіть розмову чимось хорошим. Дитина повинна відчувати себе в безпеці і бути впевненою, що її все одно люблять, попри її шкільні оцінки або вчинки.



Мама обіймає доньку / Фото Золотоноша

Знайдіть причину поганих вчинків дітей

Якщо дитина щось накоїла, батьки завжди повинні знайти можливість поговорити з нею про те, чому вона так вчинила. Наприклад, діти прогулюють уроки, щоб висловити батькам або вчителям свій протест. Можливо, дитина обділена батьківською увагою і хоче, щоб вони нарешті її помітили.

Якщо ж дитина стала погано вчитися, не кваптеся її лаяти чи карати. Треба розібратися, у чому проблема. Дитина може боятися вчителя, перейматися, коли її викликають до дошки, або вона просто не може осилити цей матеріал.

Нагадуйте дитині про її сильні сторони

Батьки завжди повинні пам'ятати про те, що у дитини є позитивні риси й щоразу нагадувати їй про них. Наприклад, якщо у неї погані оцінки з математики, то потрібно згадати, що він чудово грає у футбол або на гітарі тощо. Якщо тільки лаяти, то ви можете сильно знизити самооцінку малечі.

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"Будь-яке зауваження батьків повинно бути коректним і не образливим. Дитина це обов'язково оцінить. Частіше за все діти самі страждають через свої невдачі, тому зайвий раз не варто їх лаяти, а ось щиро поговорити і разом знайти вихід із ситуації просто необхідно", – додає Наталія Сидоренок.

І не можна забувати про те, що кожна дитина – особистість. У неї можуть бути власні погляди і твердження, які можуть і не збігатися з батьківськими.