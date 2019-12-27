Як правильно виховувати дітей: 5 важливих речей, які мають знати всі батьки

Виховання дітей — важка справа, тому деякі батьки часто спираються на досвід своїх рідних і близьких. Проте, це не завжди йде на користь малечі, адже сучасні діти – це нове покоління.

Тому психотерапевт Філіпп Перрі пояснив, як правильно розвивати і виховувати дитину, передає видання BBC.

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Ми відібрали для дорослих п'ять цікавих порад від експерта Перрі у його новій "Книзі, яку ви хотіли прочитати своїм батькам".

Позначте кордони

Визначити межі для своєї малечі завжди складно, адже ви любите свою дитину і хочете дати їй все найкраще, не обмежуючи ні в чому. Але навіть якщо ви вважаєте себе максимально уважними і лояльними батьками, необхідних кордонів все одно не уникнути.

Як це можна зробити? До прикладу, можна відповісти дитині так: "Я знаю, що ти хочеш проїхатись автобусом нічним містом, але я поки не готова дозволити тобі зробити це". І уникайте реакції на кшталт: "ні, тобі лише 13 років, ти ще малий".

Поганий настрій – це нормально

Батьки завжди хочуть, щоб їхні діти були, веселими, щасливими й у доброму гуморі. Тому коли вони у поганому настрої, це крає серце кожній мамі чи татові.

Однак, важливо дозволяли їм перебувати у будь-якому настрої, бо батьки мають приймати свою малечу різною. Тоді такі почуття не викликатимуть у них негативного ставлення до самих себе.

Батьки – приклад для дитини

Пам'ятайте, що кожен тато чи мама – це дзеркало для своєї дитини. Адже малюки "вбирають" ваші моделі поведінки і реакції.

Тому будьте з ними лагіднішими. Адже якщо вона постійно чує від вас щось на кшталт: "лишень подивися на свій брудний одяг", єдине, що вона сприймає, – це ваше розлючене обличчя. Тому перш, ніж сварити дитину, заспокойтеся і посміхніться. Дитина має відчувати, що ви її любите.

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Поведінка – це спілкування

Якщо дитина погано поводиться, то це може бути ознакою того, що вона намагається вам щось повідомити і робить це так, як уміє. Тому читайте поміж рядків – шукайте причину такої поведінки, допоможіть їй висловити все, що вона відчуває.

Батьки повинні допомогти дітям розпізнавати й формулювати свої почуття, навіть якщо дорослі самі у такій ситуації реагували б інакше. Усі різні.

Дитина – це не проєкт

Психотерапевт Філіпп Перрі наголошує: "Ваша дитина – це не робота, яку треба виконати, і не проєкт, який треба постійно вдосконалювати. Ваша дитина – це людина, з якою треба будувати стосунки".