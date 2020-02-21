Як привернути до себе увагу чоловіка: 4 способи

Ми підготували для вас кілька порад, як зацікавити та притягнути до себе хлопця, який вам подобається. Перш за все, за словами психологів, щоб привернути увагу чоловіка і захопити його інтерес, важливо здаватися незалежними.

Ці методи спочатку можуть здатися дивними чи очевидними, але, як йдеться у виданні Yourtango, вони працюють. Тому нижче наведено 5 порад для жінок, як змусити чоловіка звернути на вас увагу.

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Майте власне життя

Це, напевно, найбільш "неправильно зрозуміла" порада, але вам дійсно потрібно мати власне життя. Це означає, мати власні інтереси, незалежні від вашого партнера.

З допомогою цього ви покажете чоловікові, що хоч вам і подобається його компанія, але у вас є й інші речі, які вас цікавлять. Якщо ви покажете, що не дуже зацікавлені у хлопцеві, то він безперечно зверне на вас увагу. Навіть експерти наголошують, що жінки, які мають своє власне життя, дуже привабливі для чоловіків.

Спочатку полюбіть себе

Як хлопець може любити і бажати вас, якщо ви самі себе не любите? Зробити це дуже легко. До прикладу, якщо вам здається, що ви не в формі, ніколи не пізно піти до спортзалу і працювати над собою.

Єдиний спосіб отримати впевненість у собі – це практикуватися у спілкуванні з друзями-чоловіками та колегами.

Будьте веселими

Щоб зацікавити хлопця, ви маєте бути веселими. Адже якщо чоловік, розмовляючи з вами, занудьгує, то дуже швидко втратить інтерес до вас. А якщо вам буде весело разом, він неодмінно захоче поспілкуватися з вами ще раз.

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Фліртуйте з ним

Експерти запевняють, що кокетливість – це добре. Фліртувати з хлопцем – це чудовий спосіб викликати емоції та змусити його бажати вас як дівчину.

Найголовніший і найтонший "інструмент" флірту – погляд. Щоб заінтригувати чоловіка потрібно подивитися на нього трохи зніяковіло, з-під опущених вій, із легкою зацікавленістю.