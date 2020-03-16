Як провести карантин: МВС поділилося корисними посиланнями для дітей та батьків

Карантин в Україні, який триватиме до 3 квітня, змінив плани та робочі будні дорослих і їхніх дітей. Так, це маленький стрес для всіх, однак, варто пам’ятати, що паніка не допоможе. Краще зайняти себе у вільний час чимось корисним.