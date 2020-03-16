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Як провести карантин: МВС поділилося корисними посиланнями для дітей та батьків

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Цікаві посилання для дітей / DevDigital

Карантин в Україні, який триватиме до 3 квітня, змінив плани та робочі будні дорослих і їхніх дітей. Так, це маленький стрес для всіх, однак, варто пам’ятати, що паніка не допоможе. Краще зайняти себе у вільний час чимось корисним.

Міністерство внутрішніх справ у телеграм-каналі поділилося корисними посиланнями, як можна урізноманітнити перебування на карантині для себе та дітей.

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Посилання, які допоможуть з користю провести карантин:

Уроки для школярів – https://goo-gl.su/voU5znE

Можливість зробити фігуру мрії (від курсантів) – https://bit.ly/2U9mm4i

Прокачати рівень рідної мови – http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/tele-radio-lessons/12

Мандрувати Україною з дому – https://bit.ly/39QNbki

Круті українці, які розповіли, розпочати власну справу та супер мотивація від них – https://bit.ly/33nUYUm

Відео-версії вистав театру Олеся Курбаса – https://bit.ly/3b0Wz4W

Подивитись українські фільми –https://bit.ly/2QmdBCG

Найактуальніші новини – https://t.me/mvs_ukraine

 

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Діти Сімʼя Батьки і діти Міністерство внутрішніх справ
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