Як провести карантин: МВС поділилося корисними посиланнями для дітей та батьків
Карантин в Україні, який триватиме до 3 квітня, змінив плани та робочі будні дорослих і їхніх дітей. Так, це маленький стрес для всіх, однак, варто пам’ятати, що паніка не допоможе. Краще зайняти себе у вільний час чимось корисним.
Міністерство внутрішніх справ у телеграм-каналі поділилося корисними посиланнями, як можна урізноманітнити перебування на карантині для себе та дітей.
Цікаво! Карантин в Україні: ідеї, як весело провести час з дітьми вдома
Посилання, які допоможуть з користю провести карантин:
Уроки для школярів – https://goo-gl.su/voU5znE
Можливість зробити фігуру мрії (від курсантів) – https://bit.ly/2U9mm4i
Прокачати рівень рідної мови – http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/tele-radio-lessons/12
Мандрувати Україною з дому – https://bit.ly/39QNbki
Круті українці, які розповіли, розпочати власну справу та супер мотивація від них – https://bit.ly/33nUYUm
Відео-версії вистав театру Олеся Курбаса – https://bit.ly/3b0Wz4W
Подивитись українські фільми –https://bit.ly/2QmdBCG
Найактуальніші новини – https://t.me/mvs_ukraine