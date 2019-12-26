Як провести Новий рік та Різдво з коханою людиною: незабутні ідеї

Новий рік та Різдво – це той час року, коли всюди відчувається казкова атмосфера, що наповнена святкуванням, любов’ю, радістю та подарунками. Тому якщо ви вирішили провести свята в оточенні свого коханого / коханою, то ми зібрали для вас кілька порад, як зробити це незабутньо.

Як провести святкові дні та підготуватися до Різдва

Поки діти отримують довгоочікувані подарунки на Різдво, пари теж можуть зробити це для свого партнера, вигадавши щось особливе для них.

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Таємний Санта

Хто не любить сюрпризів та подарунків? Подарунки можуть викликати посмішку на обличчя кожного. То чому б не влаштувати неочікуваний подарунок для свого партнера? Це може бути улюблена книга, одяг, взуття, святкові квитки на їх улюблену подію чи щось таке, що є близьким їх серцю.

Для того, щоб додати трохи забави до подарунку – ви можете подати кілька підказок, щоб це здалося більше схожим на пошук скарбів. Повірте, вашому партнеру сподобається сюрприз.

Приготуйте смачні солодощі

Різдвяні урочистості будуть нудними без тортів, кексів чи пирогів з цього приводу. Навіть якщо ви не впевнені у своїх кулінарних навичках, ви все одно можете зробити якусь мінімальну страву. Вашому партнеру точно сподобається те, скільки зусиль ви доклали до приготування солодощів.

Спробуйте кілька різдвяних ідей декору

Одна з найкращих речей про Різдво – це те, що воно барвисте і сяюче. Ви можете з коханим / коханою влаштувати так званий різдвяний фестиваль. Можна прикрасити ялинку цукерками, яскравими гірляндами, зірками, подарунками чи ще чимось цікавим. Також ви можете роздрукувати фотографії своїх чарівних моментів і повісити їх у своїй спальні.



Можна прикрасити стіну спільними фото

Відвідайте дитячий будинок

У світі є багато дітей, яким не вистачає турботи. Тому у такий казковий святковий час ви можете поширити щастя та любов серед людей. Для цього ви та ваш партнер можете відвідати якийсь дитячий будинок та принести туди подарунки. Це не тільки зробить вас обох щасливими, але й викличе посмішку на обличчя тих, хто не має сім’ї.

Зробіть сюрприз – відвідайте свого партнера

Є пари, які залишаються в стосунках на відстані. Тож якщо ви серед них, то як дуже особливим стане ваш несподіваний візит до свого коханого / коханої. Це насправді може допомогти вам зміцнити відносини, адже саме справжні почуття та самовіддана любов найважливіші для пар.

Ходіть по магазинах

Більшість з нас любить робити покупки, особливо коли є торгові центри та величезні знижки на свята. До того ж, поїздка на різдвяні покупки в такий час може бути для вас справді економічно вигідною. Це також змусить вашого партнера відчути себе коханим і щасливим, бо ви зможете придбати там нові речі, про які давно мріяли.

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Як відсвяткувати Новий рік з коханою людиною

Зустріч Нового року тільки вдвох – це чудова ідея не тільки для закоханої пари, але й для чоловіка та дружини.

"Затишний" Новий рік

На святкуванні можна вдатися до "затишного" Нового року чи Різдва – проведіть його в халатах, на розкладеному дивані, разом з купою м’яких подушок, поїдаючи всілякі смаколики та дивлячись улюблені різдвяні фільми.

Також ви можете підвести підсумки року, який добігає кінця, згадати все погане і все хороше. Ви навіть можете записати неприємні чи прикрі спогади на листку, а потім їх спалити, щоб непотрібне і погане залишилося в старому році.



Влаштуйте затишний Новий рік / Фото grupnaciodigital

Новий рік у ванній

Прикрасьте ванну кімнату гірляндами, ялинковими іграшками і гілками, розставте свічки. За кілька хвилин до Нового року напустіть ванну теплою води, додайте піни і морської солі. Потім увімкніть легку музику, налийте в келихи шампанського і принесіть фрукти чи солодощі. У такий таємничій та романтичній атмосфері буде дуже цікаво зустрічати Новий рік з коханою людиною.

Гірська романтика

Закоханим, яким хочеться вишуканої романтики, варто відправитися зустрічати Новий рік в гірську місцевість. Там можна зняти будиночок з каміном та насолодитися купою снігу. Саме в таких умовах можна насолодитися мальовничими пейзажами, а також отримати домашній затишок, як у старих добрих фільмах.

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Фотографуйтеся, або подивіться спільні фото чи відео

Обов’язково фотографуйтеся у новорічну ніч. Можете навіть зробити собі домашню фотозйомку. Також можна знімати відео, а потім змонтувати його в невеличкий фільм про те, як ви зустрічали Новий рік.

Або подивіться альбоми та відео, які ви зробили раніше. У такий романтичний новорічний вечір буде дуже доречно подивитися спільні фото. А якщо ви сімейна пара, то перегляньте ваші весільні фото та відео. Згадайте ті чудові моменти, поговоріть при них.

Редакція "Сім'я 24" бажає вам незабутніх та чарівних свят. І пам'ятайте – як би ви не зустріли Новий рік зі своєю другою половинкою, він залишиться в ваших спогадах на все життя.