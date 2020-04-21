Як робити уроки з дітьми: цікаві лайфхаки від бабусь та дідусів

Старші люди зазвичай дають поради щодо господарства або рецептів. Але зараз у багатьох родинах бабусі та дідусі допомагають маленьким учням під час дистанційного навчання та роблять з ними уроки. Ці поради дуже цікаві та, можливо, допоможуть і вам у навчанні дітей.

Видання Освіторія зібрало поради від старшого покоління, як вони займаються уроками з онуками.

До теми! Навчання дітей вдома: 5 лайфаків, які повинні знати всі батьки

Давати дитині горіхи

Пенсіонерка Людмила Солончук, яка має 8-річну онучку Катрусю, радить давати дітям горіхи. Під час занять бабуся ставить біля учениці тарілку зі жменькою горішків (арахіс, мигдаль, кеш’ю).

"Головне — не надто багато, бо вони калорійні. Дитина їсть, коли схоче. Горіхи допомагають зосередитися, коли виникає бажання щось погризти, і вони корисніші за солодощі. До того ж, горіхи – це чудовий спосіб покращити пам’ять, вивчити щось нове і довше утримувати інформацію", – каже бабуся.

Вчити усно рахувати числа

Лише зусилля тренують мозок. За словами бабусі, колись у школах на математиці був окремий вид занять – усне рахування, на якому вивчали чимало спеціальних прийомів швидкого виконання математичних операцій в умі.



Бабуся з внуками читає книгу / Фото Culture

Зі шкільних років бабуся пам’ятає просте і зрозуміле правило: щоб помножити число на 100, треба назвати цим числом число сотень. Так і вчить онуку. Тобто 8 на 100 — це одразу ж вісім сотень, вісімсот.

Навчити писати пером

Бабуся вважає, що у сучасних школах мало уваги приділяють гарному почерку, а колись школярі на це витрачали години.

Так, можливо, колись все друкуватимуть на ноутбуках, але поки що старшокласники та студенти мають робити чимало записів. А якщо підліток пише незрозумілим почерком, то частину конспекту він просто не зрозуміє і втратить цю інформацію. Тому бабуся подарувала онуці пір’яну ручку, і частину завдань з мови школярка виконує саме нею.

Цікаво! Мама поділилася секретом, який допомагає її дитині за 5 хвилин зосередитися на навчанні вдома

Аби заохотити дівчинку, вони не лише займаються, а й разом красиво підписують "ідеальними" літерами листівки та дарують їх друзям і рідним.

Киянин Олександр Дробчак, який має аж трьох онуків, з яких двоє — школярі, теж поділився своїми порадами.

Вчити перечитувати написане вголос

Сучасні діти мало читають, а вголос – лише в початковій школі. Проте дідусь вчить перечитувати написане, бо чимало помилок можна спіймати на слух, тоді як око їх не помітить.

Розв’язувати задачі "навпомацки"

Це дідусь вважає необхідним етапом для дітей, перш ніж вони перейдуть до абстракцій. Наприклад, у підручнику для 1-го класу учнів просять: "Додати 3, при цьому подати число у вигляді суми двох доданків". Шестирічна дитина просто не розуміє, про що йдеться.

Тож, дідусь спочатку кілька разів грається з внуком іграшковим поїздом. А потім питає: "Як ти приєднаєш ще 3 вагончики?" Можна приєднати по одному три сині вагончики (1+1+1), а можна два червоних та один синій (2+1). Так, дитина пам’ятатиме склади числа 3 навіть на дотик.



Бабуся і дідусь граються з внуком / Фото Mama

Вивчати досконало "ліворуч" та "праворуч"

У цьому допомагає банальна гра з паперовими літачками. Вони мають робити фігури вищого пілотажу, виконуючи команди малечі: вверх, вниз, праворуч, ліворуч, справа наліво, зліва направо.

А ще вчать визначати праворуч та ліворуч на картинках, у дзеркалі. Якщо дитина ще в 1-му класі навчиться цьому, то вона не лише з математикою краще вправлятиметься, а й не плутатиме, що писати і читати треба зліва направо.

Вчити одразу розрізняти склади

Вчити звуки краще, наприклад, у зв’язках голосних та схожих дзвінких і глухих приголосних: "ах-ак-ха-ка", "ох-ок-хо-ко". Так дитина вчиться розрізняти їх і робитиме згодом менше помилок.

Перші слова для вивчення теж добре брати схожі: сом-сон, рама-рана, рік-рак, гора-кора. Адже на першому етапі навчання читання діти нерідко дофантазовують, як звучить слово, орієнтуються на перше враження.