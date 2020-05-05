Як розпізнати токсичні стосунки у парі: чотири важливі ознаки

Для деяких пар карантин став випробуванням, яке виявило усі тріщинки у стосунках. Токсичні стосунки загрожують психічному здоров’ю і від них не захистишся рукавичками і маскою. Тож, екстрена самоізоляція загострила конфлікти в парах.

У програмі "Ранок з Україною" на одному з телеканалів психологиня Наталя Підлісна розповіла, як зрозуміти, що ваші взаємини зіпсувалися в умовах карантину (чи, може, вони завжди були нездоровими?)

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Виявилося, що існує щонайменше чотири ознаки токсичних стосунків.

Перша ознака – паразитування

Коли ви відчуваєте себе вдома служницею чи найманим робітником, а вашого партнера це влаштовує. Він живе в своє задоволення і не збирається нічого міняти. Тут психологиня радить влаштувати йому перевірку.

"Скажіть, що від завтра ви збираєтеся обслуговувати тільки себе, протримайтеся в своїй рішучості кілька днів. І вам багато чого стане зрозумілим", – коментує Наталя Підлісна.

Друга ознака – неможливість поговорити про проблеми в парі

Коли один з партнерів намагається говорити, а інший – не хоче розмовляти про проблеми. "Це говорить про те, що вашій другій половинці не важливий ваш комфорт. Їй комфортно у вашому дискомфорті", – пояснює експертка.



Ви не можете поговорити про проблеми з партнером / Фото Newsdaily

Натомість ви в цей час відчуваєте відчай і безпорадність, адже всі ваші спроби шукати порозуміння ігнорують. І це ще більше отруює.

Третя ознака – почуття провини

"Ви кожен день відчуваєте себе винним в тому, що не змогли створити на карантині хороші умови для людини", – коментує психолог.

Якщо вам постійно нав'язують почуття провини (ймовірно, так було і раніше), то чи варто далі бути з таким партнером? Адже на те, щоб позбутися почуття провини, можуть піти роки психотерапії.

Четверта ознака – коли стосунки тримаються на залежності

"Якщо ви залежите від партнера через квартиру або фінансово, і вам ще постійно говорять про це, дорікають в тому, що ви залежні, то це буде тривати і після карантину", – зазначила Наталія Підлісна.

Такої залежності треба позбутися. Звичайно, це важко в умовах карантину. Але варто хоча б зробити перші кроки: проконсультуйтеся із фахівцем з фінансів або людиною, яка допоможе знайти роботу. Намагайтеся стати самодостатнім та зміцнюйте себе зсередини, тоді жодні токсичні стосунки вас не отруять.