Як розповісти дитині правду про святого Миколая: цікавий спосіб

Вчителька історії із США Леслі Раш поділилася цікавим способом, як у її родині вже багато поколінь поспіль розповідають правду про Санту (в Україні замість нього діти чекають святого Миколая).

Вона наголосила, що правду розкривають, коли дитині виповниться шість або сім років: тоді у неї починають закрадатися перші сумніви в існуванні Санти, передає історію психологічна студія "Сенс" у "Фейсбуці".

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Як розповісти дитині про святого Миколая: досвід американки

Жінка сказала, що зазвичай веде дитину в кафе і, зробивши замовлення, каже: "Ти, звичайно, дуже сильно виріс за цей рік. І не тільки став вище – я бачу, що твоє серце теж стало більше. І ти так виріс, що сам можеш стати Сантою".

Потім Леслі розповідає дитині, що, як помітно на вулиці в різдвяний час, Санта-Клауси – це люди, переодягнені в нього. "Деякі з твоїх друзів могли тобі сказати, що його взагалі не існує. Так думають багато дітей, тому що вони ще не готові бути Сантою. Але ти готовий", – продовжує жінка.



Дитині потрібно обережно розповідати про Санта Клауса / Фото Unsplash

Тоді вона каже, що потрібно попросити дитину вибрати, будь яку, людину – наприклад, сусіда. Місія дитини – таємно дізнатися, чого потребує ця людина і потім подарувати їй це (але загорнути в подарунковий папір і доставити). До того ж, дитина не має нікому розповісти, що це зробила вона, адже "бути Сантою не означає отримувати схвалення – це безкорисливе бажання віддавати".

Мій старший син так вибрав "тітку-відьму", що живе на розі. По дорозі в школу син помітив, що щоранку вона виходила на ґанок забирати пошту босоніж – тож він вирішив, що їй потрібні тапочки. Коли ми купили їй теплі капці, він упакував їх і наклеїв зверху "З Різдвом від Санти", ввечері відправився до її будинку і підклав подарунок їй під двері,

– сказала вчителька.

Жінка додала, що наступного ранку вони побачили її в теплих капцях. "Син був в ейфорії. Мені довелося нагадати йому, що ніхто ніколи не повинен знати, що це зробив він – інакше він вже не буде Сантою", – запевнила Леслі. За словами жінки, пізніше кілька наступних років її син вибирав безліч людей для подарунків і дарував їх іншим людям.

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Ця історія є прикладом, як розповісти правду про святого Миколая в Україні. Адже так дитина зрозуміє, що його не існує, але така ідея збереже дух щедрості цього свята.

Як сказати дитині, що святого Миколая не існує

На думку психолога Гонорати Ямруз, не слід занадто рано пояснювати дітям, що святого Миколая не існує. Правду про традицію, пов’язану із Миколаєм, варто відкрити лише тоді, коли дитина починає задавати усе більше свідомих запитань.



Святий Миколай розносить подарунки

Тому вони радять говорити про це треба якомога пізніше – після 10-ти років. До того ж, перед тим, як це сказати, потрібно потроху готувати дитину, зокрема розповідати інформацію про земне життя святого Миколая.

Хто такий святий Миколай?Це не вигаданий персонаж, а реальна постать. Миколай – це чоловік, який став святим за благородні вчинки та гідне, праведне життя.



Народився Миколай у 270 році в місті Патарі, південно-західній частині Малої Азії. Він став священником, а коли померли його батьки, він отримав спадок, але не став жити розкішним життям, а почав допомагати бідним. Більше – читайте тут.

Саме цю легенду вважають початком традиції підкладати дарунки від імені святого Миколая. Згодом це стали робити в день його смерті – 19 грудня за юліанським календарем.

Як сказати правду? Можна розповісти про усе, як є. Дитині варто пояснити, що вони не мали наміру брехати і просто підтримували віру в чудо. До того ж, скажіть, що вважаєте його/її дорослою людиною, яка сама усе в змозі зрозуміти. А потім запитайте у дитини, що вона сама думає з цього приводу.



Скажіть дитині, що вона може й далі вірити в Миколая / Фото Tochka.net

Якщо дитина все таки зрозуміє, що святий Миколай – лише вигадка і засмутиться, підтримайте її і поясніть, якщо вам теж прикро та запропонуйте стати помічником Діда Мороза по відношенню до молодших дітей.

Цікаво! Для кожної людини важлива атмосфера таємничості. Так, святий Миколай – це брехня, як і кіно, і мультики. Варто знаходити межу між чарами і брехнею, і отримувати позитивні емоції від таких свят. Адже святий Миколай приходить один раз на рік, тому не зациклюйтеся на тому, що він – всього лише вигадка, і просто отримувайте задоволення від сімейного свята.