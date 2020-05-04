Як розвивати в дитини уяву та інтерес творчості за допомогою ігор

Дитина з багатою фантазією й уявою щасливіша, більш уважна, уміє краще справлятися з різними життєвими перипетіями та з більшою часткою ймовірності виростає спокійною дорослою людиною. До того ж, відмова від фантазій і творчості приносить більше шкоди для дитини, ніж користі.

Уява допомагає дітям розвивати творчі здібності. А це означає, що діти з багатою фантазією виростають творчими особистостями. Тому видання Всеосвіта опублікувало кілька корисних ідей, які допоможуть розвивати в малечі уяву.

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Як можна розвивати уяву у дошкільнят

Розповідайте історії та казки

Розповідь цілком може стати основою для розвитку уяви, особливо якщо батьки можуть щодня найрізноманітнішими способами розповідати історії дітям. Обов’язково варто використовувати емоції та інтонацію. Батьки мають вкладайте в розповідь своє відношення до подій, героїв та їхніх вчинків.



Мама читає казку дитині / Фото Сім'я

Створюйте карлючки

Це будуть перші маніпуляції олівцем (чи пензликом) і папером. В цей момент бажано обговорювати з дитиною та називати ці зображення.

Малювання

Діти малюють те, про що думають. Вони ніби живуть в малюнку. Це один з найдоступніших способів самовираження дитини.

Придумування казок, історій

Можна створювати казки по колу всією сім’єю, коли учасники почергово розгортають сюжет. Можна змінювати початок, кінець казки, оповідання або окремої частини твору.

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Використовуйте різні матеріали

У творчій діяльності, грі, навчанні пропонуйте дітям матеріали (конструктор, будівельний матеріал, глину, пластилін, пісок), які дають можливість багаторазового їх використання, трансформації.

Окрім того, контакт дітей із природними матеріалами неминуче надихає їхню уяву. Як і гра з багатоваріантними іграшками й сумішами – такими як кубики або пісок – тобто тими, які дають нескінченні можливості для використання.

Як розвинути уяву у дітей молодшого шкільного віку

Для дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку підійдуть наступні рекомендації:

Продовження відомої історії

На основі інформації, яку діти отримують з книг, фільмів, розповідей дорослих, вони мають придумати продовження історій, управляти персонажами, часто уявляючи себе в ролі героїв. Поступово варто розвивати бажання створювати історії самостійно.



Дитина розповідає мамі історію / Фото babyzzz

Відвідування музеїв, виставок

Дітей старшого віку запишіть у художню школу (або школу мистецтв), ходіть з ними на виставки та в музеї. Мистецтво сприяє розвитку творчого самовираження дитини. Дивлячись на картини і скульптури, діти розкриваються дивовижним способом.

Закінчення казки

Можна починати роботу із знайомими дитині казками. Запропонувати змінити кінцівку. Поступово можна використовувати нові казки, оповідання. Можна змінювати середину сюжету, початок розповіді.

Театр навколо нас

Зробіть з дитиною спеціальну театральну коробку або скриньку. Заповнюйте її різними речами: ганчірочками, коробочками, пляшечками, каштанами тощо. Запропонуйте дитині з зібраного скарбу придумати й розіграти театральну виставу.

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Унікальна картина

Таку нову картину можна створити зі старих листівок, ілюстрацій, розірваних на дрібні шматочки і перемішані. Тему можете придумати разом. Та картину дитина нехай створить сама, це може бути і абстрактне полотно.

Галерея

Зберіть малюнки, виготовлені дитиною, і прикрасьте ними стіни – створіть так звану галерею. Запропонуйте обрати "картину" і розказати про неї історію. Далі нехай обере другу картину і пов’яже сюжетом з попередньою.

Спостереження за людьми

Під час прогулянки запропонуйте дитині уявити, яким життям живе та чи інша людина, з ким живе, який має характер, чим полюбляє займатися у вільний час тощо. Можна також використовувати незнайомі дитині фотографії, ілюстрації з журналів.

Зазначимо, що загадки, шаради, анаграми, головоломки – це прекрасний інструмент для активізації уяви.

Як розвинути уяву у дитини-підлітка

В підлітковому віці можна пропонувати наступні методи для розвитку уяви:

Розповідь навпаки

Запропонуйте розкрити тему таким чином, ніби події розгортаються в зворотному напрямку – від кінця до початку. Для виконання цієї вправи потрібно дуже детально уявити природній хід подій.



Попросіть підлітка вигадати розповідь / Фото Ladiestory

Асоціації

Дорослий називає слово, а дитина придумує асоціації до нього. Можна проводити гру з групою дітей. Варіант: добирати асоціацію до попереднього слова. Можна використовувати картки: дерево і книга мають листя, сонце і лампа світять тощо.

Казка на новий лад

Запропонуйте дитині придумати нову казку, в основі якої знайомий сюжет. Можна ввести нових персонажів, нові події.

Кольорова музика

Після прослуховування музичного твору запропонуйте намалювати образи, які виникли у дитини.