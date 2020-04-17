Як самотнім дівчатам знайти кохання: 5 порад

Безперечно деякі самотні дівчата і жінки задоволені своїм статусом, але більшість хоче знайти кохану людину і створити повноцінну сім'ю. Чому жінкам буває складно побудувати особисте життя та як це виправити – читайте у матеріалі.

Журнал "Единственная" підготував кілька корисни порад для самотніх дівчат, які мріють знайти кохання.

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Як самотнім дівчатам знайти кохання

Працюйте над зовнішністю

Кожна дівчина, яка мріє про стосунки, має подумати про те, як покращити свою зовнішність. Адже не секрет, що саме на це чоловіки в першу чергу звертають увагу.

Тому намагайтеся виглядати жіночно: носіть сукні, робіть акуратний макіяж і в жодному разі не забувайте про підбори. І головне – відчувайте свою красу зсередини.

Забудьте про свої комплекси

Самотній жінці варто позбутися комплексів, але ви повинні розуміти, що ідеальних людей в світі не буває. Полюбіть себе саму, і тоді вас полюблять інші.



Відчувайте красу зсередини і не комплексуйте / Фото Shorts

Не завищуйте планку

Жінки часто намагаються знайти для себе ідеального у всьому партнера. І саме з цієї причини залишаються самотніми. Тут важливо зрозуміти, що навіть звичайний чоловік з непримітною зовнішністю цілком може стати коханим і турботливим чоловіком, з яким вам хотілося б прожити все життя.

Вірте в себе і забудьте про минуле

Якщо ви хочете щасливого майбутнього, то зобов'язані в нього повірити. Створіть для себе відповідний психологічний настрій, а допомогти в цьому також можуть спеціальні тренінги, книги або сеанс у психолога.

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Крім того, варто забути про своїх колишніх і почати жити заново.

Не сидіть під замком

Ви можете зустріти свою долю де завгодно: на роботі, в клубі, в кіно, в театрі або навіть на вулиці. Головне – не сидіть удома, використовуйте всі можливі варіанти і не відмовляйтеся від пропозицій друзів вийти на прогулянку.

Чому жінкам буває складно побудувати особисте життя

Жінки вважають себе незалежними

Незалежні жінки не дозволяють чоловікам грати з ними и витирати об себе ноги. Ці жінки цінують і поважають себе, пише Сегодня.

Чоловіки можуть відчувати себе невпевнено з успішними жінками

Чоловіки хочуть відчувати себе сильними. Саме тому деякі з них цураються успішних жінок. Для того, щоб відповідати такій супутниці, чоловік повинен теж прагнути чогось більшого.



Успішні жінки часто бувають самотніми / Фото "Особлива"

До того ж, деякі просто не можуть співіснувати поруч з успішною жінкою, яка точно знає, чого хоче. Поруч з ними вони не відчувають впевненості в собі.

Їхні мрії – в пріоритеті

Деяким чоловікам подобається домінувати і тримати все під контролем. Проте незалежні жінки нікому не дозволяють вказувати, що їм робити. Вони чітко знають, чого хочуть, і як їм це отримати.

Одна з головних цілей їхнього життя – здійснити свої мрії. Їм потрібен той, хто буде підтримувати їх в починаннях.

Вони вимогливі у виборі чоловіка

Якщо жінки відчувають, що у них нічого не виходить з чоловіком, то не зволікатимуть з розривом. Їм не потрібен чоловік просто "для галочки" або як "пігулка" від самотності.