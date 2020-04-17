Як самотнім дівчатам знайти кохання: 5 порад
Безперечно деякі самотні дівчата і жінки задоволені своїм статусом, але більшість хоче знайти кохану людину і створити повноцінну сім'ю. Чому жінкам буває складно побудувати особисте життя та як це виправити – читайте у матеріалі.
Журнал "Единственная" підготував кілька корисни порад для самотніх дівчат, які мріють знайти кохання.
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Як самотнім дівчатам знайти кохання
- Працюйте над зовнішністю
Кожна дівчина, яка мріє про стосунки, має подумати про те, як покращити свою зовнішність. Адже не секрет, що саме на це чоловіки в першу чергу звертають увагу.
Тому намагайтеся виглядати жіночно: носіть сукні, робіть акуратний макіяж і в жодному разі не забувайте про підбори. І головне – відчувайте свою красу зсередини.
- Забудьте про свої комплекси
Самотній жінці варто позбутися комплексів, але ви повинні розуміти, що ідеальних людей в світі не буває. Полюбіть себе саму, і тоді вас полюблять інші.
Відчувайте красу зсередини і не комплексуйте / Фото Shorts
- Не завищуйте планку
Жінки часто намагаються знайти для себе ідеального у всьому партнера. І саме з цієї причини залишаються самотніми. Тут важливо зрозуміти, що навіть звичайний чоловік з непримітною зовнішністю цілком може стати коханим і турботливим чоловіком, з яким вам хотілося б прожити все життя.
- Вірте в себе і забудьте про минуле
Якщо ви хочете щасливого майбутнього, то зобов'язані в нього повірити. Створіть для себе відповідний психологічний настрій, а допомогти в цьому також можуть спеціальні тренінги, книги або сеанс у психолога.
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Крім того, варто забути про своїх колишніх і почати жити заново.
- Не сидіть під замком
Ви можете зустріти свою долю де завгодно: на роботі, в клубі, в кіно, в театрі або навіть на вулиці. Головне – не сидіть удома, використовуйте всі можливі варіанти і не відмовляйтеся від пропозицій друзів вийти на прогулянку.
Чому жінкам буває складно побудувати особисте життя
- Жінки вважають себе незалежними
Незалежні жінки не дозволяють чоловікам грати з ними и витирати об себе ноги. Ці жінки цінують і поважають себе, пише Сегодня.
- Чоловіки можуть відчувати себе невпевнено з успішними жінками
Чоловіки хочуть відчувати себе сильними. Саме тому деякі з них цураються успішних жінок. Для того, щоб відповідати такій супутниці, чоловік повинен теж прагнути чогось більшого.
Успішні жінки часто бувають самотніми / Фото "Особлива"
До того ж, деякі просто не можуть співіснувати поруч з успішною жінкою, яка точно знає, чого хоче. Поруч з ними вони не відчувають впевненості в собі.
- Їхні мрії – в пріоритеті
Деяким чоловікам подобається домінувати і тримати все під контролем. Проте незалежні жінки нікому не дозволяють вказувати, що їм робити. Вони чітко знають, чого хочуть, і як їм це отримати.
Одна з головних цілей їхнього життя – здійснити свої мрії. Їм потрібен той, хто буде підтримувати їх в починаннях.
- Вони вимогливі у виборі чоловіка
Якщо жінки відчувають, що у них нічого не виходить з чоловіком, то не зволікатимуть з розривом. Їм не потрібен чоловік просто "для галочки" або як "пігулка" від самотності.