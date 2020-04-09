Як сім’я впливає на вашу самооцінку

Формування самооцінки багато в чому залежить від того, в якій сім'ї виховувалася людина. Адже, зазвичай, саме з думок рідних ми будуємо думку про себе. І якщо в цих словах мало любові, ніжності, близькості і підтримки, тоді дитина вступає доросле життя, не усвідомлюючи свою цінність та неооцінюючи власні досягнення.

Дитина повинна мати достатньо "палива", яке додавало б їй рішучості, впевненості в собі і почуття своєї значущості, тоді її "двигун" зможе запуститися, щоб довести його до щастя і успіху, пише видання "Воспитай".

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Як формується самооцінка? Формування самооцінки починається в дитинстві, але не лише дитячі роки повністю визначають людину. У кожного є можливість доопрацьовувати свій характер самостійно.

Проте виховання дійсно відіграє величезну роль. Саме тому деякі люди не можуть вилікувати отримані в дитинстві рани до кінця свого життя.

Що повинні робити батьки? Вони повинні бути емоційно пов'язаними з дитиною. Дослідження показують, що в середньому навіть хороші батьки в 40% випадків не підтримують близький емоційний зв'язок зі своїми дітьми.



Підтримуйте дитину та вірте в її сили / Фото 8world

Як кажуть експерти, головна причина полягає в тому, що вони не пов'язані навіть з собою. Так, батько, що живе в стресі, постійних конфліктах, емоційній нестабільності несвідомо посилає ці негативні сигнали своїй дитині. Згодом дитина вбере цю інформацію і спроєктує її на своє життя.

Окрім того, якщо у батьків у самих низька самооцінка, то виховати впевненого в собі дитину їм буде вкрай складно.

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Які фактори найбільше впливають на формування особистості? В дитинстві на формування особистості впливають насамперед три фактори: зовнішність, поведінка і успішність в школі. Те, як батьки оцінюють успіх малюка теж визначає думку дитини про себе. Якщо її регулярно критикують, це викликає безпорадність, почуття самотності, невпевненості і страх.

Крім того, батьки повинні бути емоційно чуйним до своїх дітей, тож перестаньте порівнювати своїх чад з іншими дітьми, з собою. Не кажіть дитині, що у неї немає здібностей чи що однокласнику навчання дається легше. Не псуйте самооцінку дитини надмірної критикою, глузувань, негативними твердженнями.

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