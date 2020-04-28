Як сім’ї страждають під час карантину

Більшість країн ввели карантин задля уникнення поширення пандемії COVID-19. Проте така самоізоляція призводить до багатьох проблем у суспільстві. Зокрема, збільшилася кількість домашнього насилля та випадки депресії.

Сім’ї стикаються з різними викликами під час карантину, пише Medical Xpress.

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Проблеми з психічним здоров'ям

Приблизно 20% дорослих США мають погіршений стан психічного здоров'я, понад 4 мільйони переживають серйозні психічні захворювання. А все тому, що ізоляція посилює депресію та тривожність.

Зокрема тим, хто має проблеми з психічним здоров’ям, може бути важко під час карантину отримати належні ліки та лікування. Як результат, дехто може звернутися до алкоголю чи наркотиків для самолікування. А це не тільки шкодить людині, а й значно збільшує ризик домашнього насильства.

Домашнє насильство

В ООН повідомляють, що у світі суттєво збільшилися випадки домашнього насильства під час карантину через пандемію коронавірусу. В Україні кількість звернень про домашнє насильство збільшилося вдвічі, за перший місяць карантину було понад 2 тисячі звернень.

До того ж, дослідження говорять про те, що криза збільшує частоту домашнього насильства і ступінь тяжкості. Нині кожна друга вбита жінка у світі помирає від рук партнера або члена сім'ї.



Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

Насильство над дітьми

У США щодня п’ять дітей вмирають від жорстокого поводження та нехтування батьків. Соціальна ізоляція, економічні наслідки, закриття шкіл та стрес впливають на сім’ї, які постійно знаходяться в тісних приміщеннях. Відповідно зростає кількість випадків насильства над дітьми.

Вагітні жінки

При виникненні надзвичайних ситуацій страждають і вагітні жінки. Так, до прикладу, під час спалаху COVID-19 у Китаї догляд за пологами іноді припинявся. Вагітних жінок можуть переселити, щоб звільнити місце для пацієнтів з пандемією. Багато сил медпрацівників йдуть на лікування хворих коронавірусом.