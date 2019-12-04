Як смартфони розділяють сім'ї: правдива рекламна кампанія – фото

Мобільні телефони захопили світ вже давно. А через це люди почали менше спілкуватися вживу чи проводити час разом. Тому Центр психологічних досліджень за співпраці з Ogilvy розпочав рекламну кампанію для протидії цій антисоціальній тенденції.

Вони придумали концепцію "телефонної стіни", яка розділяє подружжя, а також батьків і дітей, передає видання Bored Panda.

Важливо! Як виховати у дитини любов до читання

Ще в 2015 році було опубліковано три оголошення, де зображені члени сім'ї, які заблоковані "стіною смартфона". Так, на фото видно, як тато переглядає відеокліп, не зважаючи на те, що робить його син.



Тато не звертає уваги на дитину/ Фото Ogilvy

Потужна реклама висвітлює постійну проблему надмірного "екранного часу" в Китаї та є актуальною проблемою і для глобального суспільства.

Блискучу рекламу створив Донхай Лю, який у 2015 році працював у Ogilvy креативним директором. Він пояснює, що проблема виникла так само швидко, як і популярність смартфонів.



Чоловік чекає, поки дружина надсилає повідомлення/ Фото Ogilvy

Чоловік навіть прирівнює цю проблему до вживання наркотиків: "Чим більше ми отримуємо від цього, тим більше нам потрібно активізувати наші мозкові ланцюги, і отже, проблема розвивається".

Спочатку така рекламна кампанія може здатися нешкідливою або навіть смішною, але все більше досліджень доводить, що проблема дійсно серйозна. За статистикою, середній користувач смартфону витрачає близько 5 годин на день в телефоні.



Статистика по користуванню телефоном вражає/ Фото cloudstatic

Тим, хто прагне обмежити використання телефону, психологи рекомендують вести облік того, яким пристроєм ви користуєтесь щодня, з якою метою і скільки часу, аби обмежети це.