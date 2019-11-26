Чому варто тренуватися разом з коханою людиною: причини

Всім відомо, що тренування покращує здоров'я, настрій та сприяє хорошому самопочуттю. Останнім часом популярності набирають саме парні тренування, адже якщо ви займатиметеся спортом разом з коханою людиною, це зміцнює ваші стосунки.

Причини, чому парні тренування допомагають змінити відносини з партнером на краще, розповіло видання Ukr.Media.

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Ваші стосунки стануть міцнішими

За дослідженням вчених, спільна активність є цікавою та надихає обох партнерів, вони відчувають себе більш закоханими один в одного і більш задоволені такими стосунками. Тому якщо хочете зміцнити відносини, споробуйте позайматися з коханим/коханою в тренажерному залі чи пробігтися на стадіоні.

Ви підвищите ефективність тренувань

Психологи стверджують, що присутність інших людей разом з вами на тренуванні впливає на вашу продуктивність. Адже поруч з партнером ви відчуваєте себе повним сил і, швидше за все, будете тренуватися ефективніше.



Парні тренування позитивно впливають на стосунки

У вас з'явиться додатковий стимул для занять

Ваші парні тренування з партнером допоможуть мотивувати вас. До того ж, ви не зможете прогуляти заняття, бо від вас залежить і тренування другої половини.

Проте ми можете домовитися, що також непогано: до прикладу, якщо пропускаєте заняття, то прибираєте квартиру або готуєте вечерю. Або навпаки, можете придумувати собі винагороди, якщо мали гарне парне тренування.

Ви зміцните емоційний зв'язок з партнером

За словами експертів, під час тренувань в організмі виділяється так званий "гормон щастя" окситоцин, який характеризується проявом довіри, співчуття, вірність та інших речей. До того ж, під час занять у вас з'являються спільні цілі, ви підтримуєте один одного у важкі моменти тощо. Тому це допомагає вам стати ближче з партнером і налагодити довірливі стосунки.



Спільні заняття дозволяю більше часу проводити разом

Ви будете проводити більше часу разом

Безперечно, тренуючись разом, ви більше часу бачитеся, адже в сучасному світі пари зазвичай лише кілька годин в день через роботу. Тому спільні тренування дозволяють проводити разом більше часу та краще пізнати один одного.