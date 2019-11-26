Чому варто тренуватися разом з коханою людиною: причини

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Чому потрібно займатися спортом з коханою людиною: важливі причини / mixsport.pro

Всім відомо, що тренування покращує здоров'я, настрій та сприяє хорошому самопочуттю. Останнім часом популярності набирають саме парні тренування, адже якщо ви займатиметеся спортом разом з коханою людиною, це зміцнює ваші стосунки.

Причини, чому парні тренування допомагають змінити відносини з партнером на краще, розповіло видання Ukr.Media.

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Ваші стосунки стануть міцнішими

За дослідженням вчених, спільна активність є цікавою та надихає обох партнерів, вони відчувають себе більш закоханими один в одного і більш задоволені такими стосунками. Тому якщо хочете зміцнити відносини, споробуйте позайматися з коханим/коханою в тренажерному залі чи пробігтися на стадіоні.

Ви підвищите ефективність тренувань

Психологи стверджують, що присутність інших людей разом з вами на тренуванні впливає на вашу продуктивність. Адже поруч з партнером ви відчуваєте себе  повним сил і, швидше за все, будете тренуватися ефективніше.

Парні тренування позитивно впливають на стосунки
Парні тренування позитивно впливають на стосунки

У вас з'явиться додатковий стимул для занять

Ваші парні тренування з партнером допоможуть мотивувати вас. До того ж, ви не зможете прогуляти заняття, бо від вас залежить і тренування другої половини.

Проте ми можете домовитися, що також непогано: до прикладу, якщо пропускаєте заняття, то прибираєте квартиру або готуєте вечерю. Або навпаки, можете придумувати собі винагороди, якщо мали гарне парне тренування.

Ви зміцните емоційний зв'язок з партнером

За словами експертів, під час тренувань в організмі виділяється так званий "гормон щастя"  окситоцин, який характеризується проявом довіри, співчуття, вірність та інших речей. До того ж, під час занять у вас з'являються спільні цілі, ви підтримуєте один одного у важкі моменти тощо. Тому це допомагає вам стати ближче з партнером і налагодити довірливі стосунки.

Спільні заняття дозволяю більше часу проводити разом
Спільні заняття дозволяю більше часу проводити разом

Ви будете проводити більше часу разом

Безперечно, тренуючись разом, ви більше часу бачитеся, адже в сучасному світі пари зазвичай лише кілька годин в день через роботу. Тому спільні тренування дозволяють проводити разом більше часу та краще пізнати один одного.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Спорт Здоров'я Сімʼя Здорове життя Стосунки
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