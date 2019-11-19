Як стати ідеальним батьком: корисні поради

Не дивно, що сьогодні чоловіки відіграють величезну роль у житті та вихованні дитини. Батьків хвалять за чутливість, турботу та реальну допомогу в догляді за малюком. Окрім того, психологи наголошують, що піклування не повинно обмежуватися лише турботою мами.

Як і в матерів, в організмі батька, який доглядає за немовлям, відбуваються гормональні зміни, які сприяють встановленню близького зв'язку між дитиною і дорослим. Таку думку висловили психологи, йдеться у матеріалі видання BBC.

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Велику роль відіграє емоційна участь у вихованні

Ящо батьки надають дітям емоційну підтримку, то маленькі чада будуть більш задоволені життям і мали кращі стосунки з вчителями та однолітками.

Також цікавим є те, що догляд мами насамперед пов'язаний з проявами ніжності, натомість у батька формують стосунки з малюком переважно через гру. За словами психологів, залучення тат до виховання дитини від самого народження має чимало переваг, а насамперед корисною є гра, і не важливо яка вона – активна чи спокійна.



Більше бавтеся зі своїми дітьми

"Гра – це мова дитинства, за допомогою неї діти досліджують світ, саме так вони будують стосунки з іншими дітьми", – зазначає Пол Рамчандані з Кембриджу, який вивчає роль гри в процесі навчання та розвитку дитини.

Згідно з дослідженнями, немовлята, чиї тати проводили з ними більше часу і активніше грали з ними, мали менше поведінкових труднощів у порівнянні з однолітками, чиї батьки мало спілкувалися з ними.

Важливо просто приділяти увагу малюку

Це не є природною навичкою для всіх, адже дехто вміє спілкуватися з дітьми, а іншим потрібна деяка практика.

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Сьогодні татусі набагато більше залучені у виховання своїх чад, ніж раніше. Майданчики і майстер-класи з масажу "тільки для тат", вірусні онлайн-відео, в яких тати танцюють зі своїми дітьми, – все це є свідченням змін у ролі батьків. Але, як зазначає антрополог Анна Мачин, наша погляди на роль батька наразі перебувають у стадії становлення.



Будьте емоційними з дітьми

Як стати хорошим батьком? Цьому немає універсального рецепта, говорять психологи. Головне – це іти на емоційний контакт з дитиною і реагувати на її потреби.

"Спілкування з малюком має бути природним, таким, в якому всі учасники процесу відчувають себе звично і комфортно. Тільки тоді між батьком і дитиною встановляться повноцінні стосунки", – каже психолог Майкл Лем.