Як створити власний успішний бренд: 5 порад від гендиректорки Red Bull

Кожен бренд повинен викликати емоції, асоціації та очікування. Цікаво, що багато співробітників Nike роблять татуювання у вигляді логотипу компанії не тому, що це обов'язково, а тому, що вони пишаються приналежністю до бренду.

Генеральна директорка Red Bull в Україні Тетяна Лукінюк розповіла, з чого почати, як сформулювати креативну ідею власного бренду та які там є заборони. Ми переказали статтю видання MC.today.

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Визначте свій бренд-ідеал

Тетяна запитала, що ви згадуєте, коли чуєте фразу "бореться зі спрагою"? Sprite, правильно? А Red Bull "заряджає світ енергією" тощо. Це – добре сформульований бренд-ідеал компаній, який допомагає окреслити свою територію.

"Тому для початку вам варто сформулювати бренд-ідеал вашого бізнесу. Подумайте, яке позитивний вплив може зробити бренд, що він дає споживачеві. Наприклад, мій бренд-ідеал звучить так: "заряджаю бажанням зробити більше", – сказала Тетяна.



Тетяна Лукінюк, гендиректорка Red Bull

Аби легше було визначитися, ви можете поставити собі такі питання:

Хто я?

Чого я хочу?

Що мене драйвить?

Що я хочу, щоб говорили про мене на моїх похоронах?

Гендиректорка Red Bull наголошує, що важливо, щоб у вас були досягнення в реальному житті, адже якщо під особистим брендом – порожнеча, ідеальна назва чи ідея не допоможе. Вона вважає, що бренд – це не те, що ви думаєте про себе, це те, яким вас бачать.

Особистий бренд – це маска, яка допомагає досягти бажаних результатів. Нещодавно обговорювали з друзями, чи добре те, що в соціальних мережах ми публікуємо тільки вдалі кадри. З одного боку, це не вся правда про нас. З іншого – ми ж не виходимо на вулицю в халаті,

– розповіла Тетяна.

Як зрозуміти, яким вас бачать оточуючі? Попросіть п'ять людей (але не друзів, а знайомих або колег) написати кілька прикметників, які у них асоціюються з вами. Крім цього, погугліть своє ім'я та прізвище. Подивіться, що за фото, презентації, тексти показують по цьому запиту.

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Вибір майданчика для бренду

Це повністю залежить від ваших цілей. До прикладу, Facebook більше підходять для професійних цілей, а Instagram – це про стиль життя, моду, тренінги тощо. Дублювати контент безглуздо. Те, що працює для Instagram, не працює для Facebook і навпаки.

Сформулюйте вашу креативну ідею

Гендиректорка Red Bull зазначає, що коли ви формулюєте ідею і форму її подачі, враховуйте свій характер. "Якщо ви серйозна людина, краще не намагайтеся здаватися коміком, це буде виглядати неприродно. Важливо також враховувати особливості менталітету: наприклад, в Іспанії жарти про аудиторію зайдуть "на ура", а у нас краще сміятися над собою", – додала вона.



Red Bull надає крила

Створюйте ефективний контент

Контент бренду – це не тільки публікації в соцмережах, він починається з того, як ви виглядаєте, як рухаєтеся та як одягаєтеся. Це все, що стосується вас: ваші виступи, соціальні медіа, коло спілкування, будинок і офіс, хобі, вебсайт, пошта, фото тощо.

Тетяна Лукінюк також заявила, що у відкритті власного бренду грає роль навіть ваша аватарка у соцмережах. "Якщо ви на фото з чоловіком або вона не дуже ділова – її варто змінити. Вона не працює на ваш бренд. І, звичайно ж, пам'ятайте: якщо ви пишете про те, як п'єте горілку на пляжі, рекрутер відразу зробить висновки про вас, навіть якщо він теж так проводить час", – сказала жінка.

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Залученість – ключовий елемент у вимірі ефективності контенту. Наступний критерій – кількість продажів. Можна ще орієнтуватися на ціну, яку вам пропонує Publicfast (це сервіс, який допомагає блогерам і замовникам знаходити один одного).

Що не варто робити в особистому брендінгу? Перш за все, не допускайте граматичних помилок, вони будуть перетягувати увагу з суті допису у соцмережі. І не фокусуйтеся тільки на роботі – це нудно і не дуже залучає людей.