Як створювався український бренд білизни Zhilyova Lingerie: історія успіху від засновниці

Валерія Жильова – дизайнерка та засновниця українського бренду білизни Zhilyova Lingerie, розповіла, як шістнадцятирічна дівчинка з Маріуполя переїхала в столицю та вирішила створити щось особливе. Читайте у матеріалі історію розвитку та секрет успіху бренду.

Жінка поділилася історією, що одного дня надіслала мамі фотографію свого першого комплекту білизни, який робила всю ніч, передає видання The Village.

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"Я тоді не мала жодного досвіду в цій сфері, і мама спитала: "Лєро, а ти впевнена, що це взагалі білизна?". Це був комплект із високим низом і напівпрозорим верхом. І якщо б тоді я засмутилася, то на цьому все могло закінчитися. Але це був лише початок", – розповіла Валерія.



Засновниця бренду Zhilyova Lingerie – Валерія Жильова / Фото The Village

Адже сьогодні бренд Zhilyova Lingerie – це декілька магазинів, велика кількість публікацій у журналах, обкладинки, свій фото- та відеопродакшн, а ще дуже сильна команда.

"У цьому моє щастя як підприємниці. Щастя відчувати, що дівчата з різних куточків світу просинаються, відкривають свою шафу з білизною та з усіх брендів, які можна придбати онлайн чи офлайн, обирають саме український", – сказала засновниця бренду.

Як розпочалася власна справа Валерії

"Взагалі історія бренду Zhilyova Lingerie почалася 10 років тому з ательє індивідуального пошиву. Мене всього навчила одна жінка, і тоді почалася моя кар’єра. Зазначу, що до цього моменту я не могла навіть ґудзик пришити. Але знайте, що всьому можна навчитися. Коли я працювала в ательє, то їздила з клієнтками на склад, підбирала для них тканини та моделі", – відповіла засновниця Zhilyova Lingerie.

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За словами Валерії Жильової, спочатку вам необхідно обрати рольову модель, проаналізувати ринок та вибрати для себе того, хто вас надихає.

"Перші півроку я все робила самостійно на звичайній швейній машинці, яка стояла в мене на кухні. Моїм стартовим капіталом були ті 200 доларів, які я витратила на машинку. Що ж до матеріалу, то це було приблизно 10 євро за брендовану сітку La Perla", – додала вона.

Секрет успіху бренду Zhilyova Lingerie

П’ять років інстаграм був майданчиком, де всі постили їжу та котів, він не працював як майданчик для продажів.

"Проте на той момент це був єдиний спосіб, не враховуючи сарафанного радіо, щоб про нас дізналися. У мене взагалі не було стратегії, як і досвіду керування персоналом та пошиву білизни, але я дуже вдячна своєму ательє за досвід у спілкуванні з клієнтом", – наголосила Валерія.

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Єдина відповідь на питання про секрет успіху бренду, за словами Валерії Жильової, – це вміння покладатися на себе. Якою б сильною та надійною не була ваша команда, єдина людина, яка відповідальна за всі процеси та провали – ви самі .

"Особливо важливим є питання бюджету. Часто трапляється таке, що люди витрачають весь бюджет з самого початку. Потрібно завжди аналізувати, знаходити та читати інформацію щодо того, як правильно розподіляти гроші. Бо в своєму бізнесі я почала діставати гроші собі на заробітну плату приблизно через 3,5-4 роки, тому що бізнес – це постійне реінвестування", – запевнила засновниця бренду.

Вона також розповіла, що репутацію бренд робив майже три роки. Лише після цього на них почали звертати увагу Анна Сєдокова, Віра Брежнєва та інші клієнтки, вони стали відомими.

"Уся наша історія просякнута любов’ю та чесністю до клієнта, бо як жінка я розумію, чого можна хотіти на кожен день, а чого на особливий випадок", – додала Валерія.