Як сварки в сім'ї впливають на дітей

В кожній сім'ї є сварки чи суперечки. Проте, варто пам'ятати, що від частих непорозумінь між батьками потерпають діти, адже все, що відбувається в сімейному колі, накладає свій відбиток на психічне здоров'я та розвиток дитини, а згодом – може проявитися в їх майбутньому.

Переважно суперечки справляють на дітей незначний або негативний вплив. Проте проблеми можуть виникнути, якщо батьки репетують, сердито сваряться чи періодично мовчки бойкотують одне одного, передає видання BBC.

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У Британії вчені спостерігали за сім'ями та опитували їх протягом тривалого часу. Отож, згідно з результатими дослідження, часті суперечки у сім'ї так впливають на дітей різного віку:

вже з шестимісячного віку в дітей може спостерігатися прискорений пульс та підвищений рівень гормонів стресу.

у немовлят, дітей і підлітків можуть проявлятись ознаки порушень раннього розвитку мозку, порушення сну, тривога, депресія, поведінкові розлади та інші серйозні проблеми.

Відомо, що хлопчики та дівчатка можуть реагувати на суперечки батьків по-різному. У дівчаток частіше виникають проблеми з емоційним станом, у хлопчиків – з поведінкою.

Не завжди можна точно знати, як та чи інша дія вплине на дитину. Наприклад, розлучення (і рішення батьків жити окремо) вважається дуже шкідливою подією, бо залишає тривалий відбиток на психіці багатьох дітей.



Розлучення батьків може дуже вплинути на психіку людини

Окрім того, фахівці часто припускають, що реакція дитини на конфлікт безпосередньо пов'язана зі спадковістю. Адже саме вона визначає психічне здоров'я дитини і від неї залежить багато негараздів із психікою – від тривожності до депресій та психозів.

Сварки батьків через дітей

Інколи предметом суперечки стають самі діти, тоді ситуація погіршується. Діти звинувачують себе або почуваються винними, коли сварка починається через них. Це призводить до порушення сну, труднощів раннього розвитку мозку в немовлят та тривоги. Також можуть виникати проблеми з поведінкою, депресія, проблеми з успішністю в навчанні та інші серйозні труднощі.

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А побутове насилля може завдавати непоправної шкоди дітям. Навіть коли батьки просто тримаються відсторонено чи не розмовляють одне з одним, це може піддати ризику емоційний, поведінковий і соціальний розвиток дитини. До того ж, як свідчать дослідження, погана модель стосунків може передаватися з покоління в покоління.



Негативні стосунки можуть передатися дитині, як поганий приклад

Як запобігти проблемам у дітей через сварки?

Налагодження стосунків між батьками також досить швидко принесить свої плоди – велику користь дітям, і в майбутньому вони будуть легше підтримувати нормальні стосунки з людьми.

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Також стосунки з родичами, братами-сестрами, іншими дорослими (наприклад, вчителями) та друзями, мають велике значення для здорового розвитку дитини в тривалій перспективі. А все, що відбувається вдома, може суттєво впливати на ці стосунки, добре чи погано.

А у тих випадках, коли відбувається примирення між батьками, діти можуть засвоїти важливий позитивний урок, який надалі допоможе їм зорієнтуватися у власних емоціях та взаєминах за межами сім'ї.