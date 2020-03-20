Як убезпечити сім’ю та чи можна гуляти з дітьми: відповіді на питання батьків про коронавірус

Через стрімке поширення коронавірусу Covid-2019 по всьому світу батьки починають ставити типові питання про безпеку дітей та сім’ї від цього захворювання. Тому нижче читайте відповіді на деякі найпоширеніші з них, аби не панікувати та уникнути небезпеки.

Зазначимо, що поради можуть змінитися, коли з’явиться нова інформація про коронавірус. Але поки що є одна хороша новина для батьків – випадків захворювання серед дітей мінімальна, пише видання Mother.ly.

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Ми хочемо, щоб батьки відчували себе свідомими та розуміли ситуацію з коронавірусом, а не панікували. Тому ось відповіді на деякі найпоширеніші запитання батьків про це захворювання.

Що можна робити, аби сім’я не захворіла?

Поки немає вакцини чи таблетки, яка б запобігла коронавірусу. Тому фахівці рекомендують регулярно мити руки, регулярно та ретельно очищувати та дезінфікувати поверхні, куди ви найчастіше торкаєтеся у будинку, та приділяти пильну увагу гігієні.

Також можна зробити кілька простих дій, які допоможуть підвищити загальну імунну систему вашої родини. Наприклад, повноцінний сон та вживання здорової їжі. І звичайно, соціальне дистанціювання – це найкращий метод, який допоможе запобігти передачі вірусу собі та іншим.



Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Що робити, якщо хтось із родини має схожі симптоми?

Найперше радимо вам зателефонувати своєму сімейному лікареві, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусу, зокрема високу температуру, кашель та задишку.

Якщо ви нещодавно їздили за кордон, де є випадки зараження коронавірусом, чи мали безпосереднього контакт з кимось, у кого був підтверджений випадок захворювання, то вам варто пройти обстеження.

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Кроки, які слід вжити за рекомендацією ВООЗ:

Залишайтеся вдома, якщо не потребуєте медичної допомоги.

Максимально відокремте себе від інших людей у вашому домі.

Заздалегідь зателефонуйте та викличте лікаря.

Носіть маску на обличчі, якщо ви хворі.

Покривайтеся, коли ви кашляєте чи чхаєте (це бажано робити в лікоть).

Часто мийте руки.

Уникайте спільного використання особистих предметів домашнього вжитку.

Щодня чистіть усі поверхні, куди торкаєтеся.

Контролюйте свої симптоми та викликайте лікаря, якщо ваш стан погіршиться.

Як відрізнити коронавірус від грипу чи застуди?

Перші симптоми можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями такими як ГРВІ або грип. Може з'являтися нежить, дискомфорт в горлі, підвищення температури та слабкість. Тому потрібно ж за перших ознак повідомити свого сімейного лікаря.

Далі у людини починається лихоманка, яка потім супроводжується сухим кашлем. У 14% випадках інфекція може привести до пневмонії та проблем з диханням, а у 5% до важкого гострого респіраторного синдрому.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи можна виходити з дітьми на прогулянку чи ігровий майданчик?

Якщо ви живете в області чи районі, де кількість випадків стрімко зростає, експерти рекомендують бути обережними та залишатися вдома якомога довше.

Не варто планувати зайвих соціальних зустрічей, таких як вечірки на день народження, побачення, прогулянки тощо. Ігрові майданчики для прогулянки з дітьми зараз також не рекомендуються.

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Соціальне дистанціювання важливе і для батьків, і для дітей. Проте експерти радять соціальне дистанціювання для сім’ї – можна покататися з дітьми на велосипедах або пограти в парку – там, де можна підтримувати простір між людьми до 2 метрів.

Чи безпечно подорожувати з дітьми?

Відповідь змінюється щодня, але експерти кажуть, що місцеві подорожі на автомобілі цілком безпечні. Однак, можливо, найрозумніше буде відкласти сімейні канікули на літо.

Карта захворювань на китайський коронавірус:

Як розповісти дітям про коронавірус?

Говорити з дітьми про коронавірус важливо, адже ви повинні заспокоювати їх, якщо вони мають хвилювання, та постійно нагадувати малечі про важливість ретельного миття рук.

За даними ВООЗ, ризик для дітей низький, і рекомендації щодо безпеки дітей від коронавірусу такі ж, як і у типовий сезон застуди та грипу.

Будьте спокійні та відповідайте на зацікавленість дітей в новинах – зрозуміло і легко пояснюйте їм про це захворювання.

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Що потрібно знати вагітним та мамам про коронавірус?

Дослідження показують, що Covid-2019 не передається від вагітної жінки до новонародженої дитини.

Ось, що варто знати вагітним жінкам та мамам під час пандемії коронавірусу:

Вагітні жінки (як і всі люди) повинні дотримуватися рекомендацій ВООЗ та консультуватися зі своїми лікарями.

Вагітні жінки не є більш вразливими до коронавірусу, вони не хворіють частіше, ніж інші люди. Але ризики після інфікування – високі, відтак вагітних відносять до групи ризику .

. Грудне молоко забезпечує захист від багатьох хвороб. Даних про можливість передачі коронавірусу через грудне молоко також зараз немає. Але весь час контакту з дитиною матір повинна бути в захисному респіраторі та мати чисті руки.

Що робити, якщо закрили на карантин школу вашої дитини?

Коли коронавірус поширюється, ймовірно, що більше шкіл і закладів освіти закриються. Так, в Україні всі навчальні заклади пішли на карантин на три тижні до 3 квітня.



Зацікавте малечу творчістю на час карантину / Фото Pinterest

Але в цьому є і хороша новина, адже раніше у вас майже ніколи не було часу, щоб діти могли навчатися вдома. Тепер же існує безліч платформ дистанційного навчання та освітніх програм. Тож, проведіть час з дитиною вдома весело та з користю.

Більше ідей, як весело провести час з дітьми вдома – читайте тут.

Як працювати з дітьми вдома?

Коли офіси по всій країні заохочують працівників дистанційно працювати, а школи закриваються, то варто шукати способи роботи з дому з дітьми.

Це, безумовно, можливо і у нас багато домашніх стратегій, щоб допомогти вам. Отже, ось основні поради:

Поясніть дитині ситуацію

Якщо дитина вже розуміє слова, вона може зрозуміти, що ви мусите присвятити певний час роботі. Звісно, це не змусить її сидіти тихо, але ваша періодична незалученість у спілкування буде для неї менш драматичною.

Поясніть, що таке робота

"Мама/тато не працює, а просто сидить за ноутбуком" – так це може бачити ваша дитина. Зробіть для неї це зрозуміліше: покажіть текст, робочі файли для монтажу відео тощо. Деякі діти охоче бавляться в роботу поруч із дорослими.



Робота з дітьми вдома – це не легко / Фото News.rambler

Домовтеся про поведінку в надзвичайних ситуаціях

Наприклад, коли ви говорите з колегою чи керівником телефоном. Напередодні проведіть кілька репетицій, спеціальні знаки, тоді дитина, можливо, не зіпсує вашу розмову.

Сплануйте день

Якщо це можливо, зробіть це разом із дитиною. Поясніть, що з другої до третьої ви будете займатись своєю справою, а о четвертій влаштуєте ігрові перегони, до прикладу. З часом це може ритмізувати ваше щоденне життя.

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"Спочатку бавимось, а потім я працюю" — а не навпаки, хоч вам би, напевно, хотілося спершу попрацювати. Дитина радше дасть вам спокій, якщо ви вже приділили їй увагу.

Тиха година

Фрілансерка Гезер Левін радить залишити дітям тиху годину — час, коли бавляться без галасу й наодинці. Для цього можна, наприклад, мати коробку з цікавими іграшками.