Як українець відкрив популярну піцерію в Римі: історія прибуткового бізнесу

Українець Андрій Злотко пройшов шлях від посудомийника до власника піцерії MastroPizza в Римі. Нині чоловік має ще два заклади в Україні – у Києві та Львові. Як йому вдалося відкрити бізнес в Італії – читайте у матеріалі.

Піцайоло Андрій Злотко розповів виданню Delo.UA, як йому вдалося відкрити піцерію в Римі, а також він поділився своїми планами на майбутнє.

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Від посудомийника до піцайоли

Зазначимо, що Андрій Злотко народився у невеликому містечку Іваничі на Волині,а в Італії вперше опинився у 2002 році, де вже працювали його сестра і мама.

"В Італію я приїхав 17-річним хлопцем. Коли більшість однолітків думали про університет, я мусив заробляти. Тоді не думав, що моє життя буде пов'язане з кухнею та піцою. Хоча якщо чесно, то любив куховарити ще в дитинстві", – зізнався чоловік.



Андрій Злотко / Фото Delo.ua

Долю Андрія вирішив випадок. Його мати не хотіла, щоб хлопець йшов працювати на будівництво, тому зайшла до відомої у Римі піцерії Лауро Перні і попросила, щоб Андрія взяли туди підсобним робітником.

Я мив посуд, різав овочі і сир для піци, а також робив всю підсобну роботу. Свою першу піцу я спік лише через півроку. Тоді син господаря, що працював піцайолою затримувався, а піци у нас не було. Тоді я й спік свою першу піцу. Цей випадок змінив моє життя,

– розповів Андрій.

За кілька років Андрій виріс зі звичайного піцайоли до управляючого рестораном, однак його це не задовольняло – він мріяв про свою власну піцерію.

Цікаво, що в Італії є дуже велика різниця між піцерією та рестораном. Піцерія — це заклад, де ви можете взяти піцу, там немає столиків та офіціантів. А ресторан — це те, де вам офіціанти приносять піцу на замовлення.

Невдала перша спроба

Однак, перша спроба Андрія розпочати власну справу виявилась невдалою — за день до підписання договору про придбання піцерії він потрапив в аварію, де отримав численні переломи.

"Одужував я дуже довго, на реабілітацію пішло майже півроку. На той час піцерію, яку я планував придбати, уже продали іншим людям, а я втратив роботу. Після одужання довелось навіть кілька місяців пропрацювати кур'єром", – згадує чоловік.

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Здійснити мрію про власний бізнес Андрієві вдалось лише через сім років. Тоді вони разом з дружиною викупили занепадаючу піцерію у центрі Риму, неподалік вокзалу Termini.

Від друзів дізнався, що в центрі Риму продають піцерію, яка не приносить доходу власникам. Я вирішив спробувати підняти її, оскільки на той час уже знав про піцу майже все,

– відповів Андрій.

Кошти на власну справу він взяв у позику в банку. За словами Андрія, в середньому на те, щоб відкрити піцерію в Італії потрібно приблизно 100 тисяч євро. Повернути інвестицію вдалось за два роки роботи.

"Все залежить від того, який заклад ви хочете відкрити — піцерію чи ресторан. Піцерія буде коштувати дешевше, ресторан дорожче. Що ж до податків, то їх дуже багато, і їхній розмір залежить від багатьох факторів — від розміру закладу, місця розташування, прибутку", – каже власник піцерії.

Робота з дружиною

Спершу у своїй піцерії Андрій працював разом з дружиною Яною. Адже, як зізнається піцайоло, у його справі найважче — це знайти персонал.

"Піца відчуває настрій майстра, який її робить. Щоб була хороша піца, її треба робити з усмішкою. Тому я не беру похмурих робітників, а також тих, хто не хоче рости і розвиватись", – розповідає Андрій.



Андрій з дружиною Яною / Фото з Facebook

За словами Андрія Злотко, за роки роботи в Італії він розробив свій власний рецепт тіста. До його складу входить борошно пшениці твердих сортів, рисове та соєве борошно. Саме завдяки такому складу борошна вдається досягти того, що піца виходить хрусткою.

Взагалі у різних регіонах Італії печуть різну піцу: на батьківщині піци, в Неаполі – м'яку піцу, у Римі – хрустку, на півночі Італії – високу піцу.

Заклади в Україні

10 листопада 2018 року Андрій Злотко відкрив першу піцерію MastroPizza у Києві. До відкриття піцерії готувались три місяці. А 9 травня 2019 року – ще один заклад з’явився у Львові.

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"За цей час нам вдалось знайти приміщення та команду. Відкривати вирішив у ТРЦ Smart Plaza Polytech, оскільки воно знаходиться у центрі столиці, а приміщення якраз ідеально підходять для мого першого закладу у Києві", – сказав Андрій.

За словами піцайоло, на відкриття піцерії у Києві пішла така сама сума коштів, як в Італії.



Заклад Андрія Злотко в Києві / Фото Delo.ua

Піцерія у Києві дуже нагадує MastroPizza в Римі — тут піцу не підносять офіціанти, а її купують на вагу. 100 грамів піци коштує 29 гривень. За один раз можна спробувати кілька різних видів піци. При цьому щодня у піцерії різна піца.

Як відмічає піцайоло, на відміну від українців, італійці їдять піцу руками. А популярністю в Італії користується саме картопляна піца.

"Мене часто питають, у чому секрет мого успіху. Я можу сказати, що для цього потрібно робити те, що ти любиш. Люди це відчувають", – додав Андрій.