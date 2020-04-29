Як українка відкрила бізнес з пошиття сумок на Балі: неочікувана історія власної справи

Українка Ірина Сеньковська після переїзду на острів Балі з Черкас відкрила бізнес з пошиття аксесуарів та сумок з натуральної шкіри пітонів, варанів та крокодилів. А ціна на її роботи стартує від 200 доларів. Як у неї виникла ідея власної справи – читайте у матеріалі.

Коли Ірина була маленькою дівчинкою, їй до рук потрапив журнал з рекламою сумок Hermes, пише видання Vikka.

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"Картинки в журналі були для мене дивовижними. З роками ця любов стала більш різносторонньою. Я познайомилася з іншими брендами, безліччю моделей і стилів. Зародилася дитяча мрія – створювати красиві жіночі сумки", – зізналася вона.

З тих пір пройшло багато років, Ірина вийшла заміж, стала мамою та навіть разом із сім'єю виїхала на острів Балі.



Ірина Сеньковська / Фото Gazeta

За словами українки, шити сумки почала після візиту до місцевого знахаря. Згодом створила власний бренд "GEUCO". Його головною родзинкою стала ящірка-гекон.

"Одного разу, я була на прийомі в одного відомого знахаря. Він виголосив пророцтво: "Твоя діяльність найближчим часом дуже круто зміниться. Ти будеш займатися чимось яскравим, різнобарвним і дуже красивим". Після цього до нього в руки прибігла величезна ящірка-гекон. Знахар взяв тварину і передав мені", – розповіла Ірина Сеньяковська.

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У той момент вона відчула неймовірний захват від тактильних відчуттів. Його лапки були м'якими і приємними. До того ж, ця тварина – символ багатства, удачі і благополуччя в домі.

Так і з’явилася ідея почати створювати сумочки, адже таку мрію жінка виношувала ще з дитинства. Нині бренду вже більше п'яти років. Його засновниця розповідає, що складним видався пошук майстрів і їхнє навчання тонкощам роботи.



Сумки Ірини Сеньковської / Фото Vikki

"Всі вироби виготовляються вручну. Ми ретельно відбираємо зразки шкіри, працюємо безпосередньо з постачальниками на острові Ява. Досі кожну шкіру я відбираю сама, адже якість для мене залишається вищим пріоритетом", - додала власниця бізнесу.

Сумки у дівчини замовляють з багатьох країн світу: Франція, Англія, Канада, США, ОАЕ. Клієнтів з України теж чимало, зокрема з Києва та Одеси. Багато дизайнерів, фешн-блогерів і зірок також їх замовляють, зокрема Тіна Канделакі, Слава Камінська, Альона Омаргалієва та інші.



Тіна Канделакі з сумкою від Ірини Сеньковської / Фото Vikki

Розробка моделі та дизайну кожної сумки – досить тривалий і складний процес. Якщо мова йде про нову модель, це можуть бути місяці експериментів.

"Я стежу за світовими трендами, але в той же час не поспішаю з новими релізами. Часто малюю одну і ту ж сумку, змінюючи дрібні деталі, аксесуари, колір та багато експериментую", – зазначає Ірина.