Як українці вдалося відкрити власне кафе у США, яке обожнюють американці

Близько 12% малих бізнесів у США ведуть іммігранти, серед яких чимало українців. Так, сім’я Якімів відкрила кафе "Макарун Ті Рум" у передмісті Клівленда, де не лише вишукані десерти, а й особлива атмосфера, яка дуже подобається американцям.

Також там завжди великий вибір: відвідувачі можуть обрати з понад півсотні різноманітних чаїв й десятків десертів, зроблених у кав’ярні. Успішною історією українців поділилося видання "Голос Америки".

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Власниця кафе Алла Якімів народилась в Україні. ДО США сім’я переїхала, коли їй було 6 років.

Жінка зізнається, що пекти й готувати десерти любила ще з дитинства, а півтора роки тому здійснила свою мрію – відкрила так звану "чайну", де вона дотримується ключових британських правил.

"У чайних головне – це подача. Тому їжу подають на триповерхових тарілках. Всі бутерброди називаються "пальчикові". Чай – натуральний заварний, не пакетики. Його наливають через сито. Це – процес, все гарно, елегантно. Увесь посуд ми миємо вручну ", – розповідає Алла.

Окрім того, жінка додала закладу французького шарму, включивши до меню популярні десерти макарони, які майстерно пече сама.

Алла також призвичаює американських відвідувачів до українських страв. Жінка готує вафлі та українські канапки, варить супи та варила борщ. Американцям такі страви по душі, тому вони часто хвалять українку.