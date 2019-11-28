Як усиновити дитину: процедура та необхідні документи

В Україні дуже багато дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Часам їх усиновлюють та забирають у справжні родини, проте не кожна людина може наважитися на такий крок. Окрім того, ця процедура не з легких, адже окрім необхідних довідок та заяв, сім'я, яка хоче всиновити дитину, повинна пройти спеціальну підготовку.

Якщо ви таки вирішили це зробити, то повинні, перш за все, дізнатися, як це зробити та ознайомитися з процедурою всиновлення. Більше про це – читайте у нашому матеріалі.

Важливо! Як виховують дітей у різних країнах світу: цікаві факти

Хто може всиновити дитину

Згідно з законом, усиновлювачем дитини може бути:

дієздатна особа від 21 року,

особа, старша за дитину, яку вона хоче усиновити, на понад 15 років,

подружні пари та неодружені люди (згідно з пунктом вище).

Хто має переваги у праві на усиновлення? Переважне право над іншими усиновити дитину має людина, яка вже має власну дитину; родич дитини, яку хочуть всиновити; особа, яка всиновлює одразу кількох дітей, які є братами/сестрами. Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.



Щоб всиновити дитину батьки мають пройти спеціальну процедуру

Процедура всиновлення дитини

Ця процедура складається з кількох етапів, які необхідно пройти, перш ніж усиновити дитину. Для початку вам необхідно стати на облік кандидатів в усиновлення. Для цього необхідно звернутися в службу у справах дітей з письмовою заявою за місцем реєстрації.

До письмової заяви необхідно додати такі документи:

копію паспорта або іншого документа, що підтвержує особу;

довідка про заробітну плату за період останніх шести місяців, або копія декларації про доходи за попередній календарний рік;

копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники прибувають в шлюбі);

медичний висновок про стан здоров’я заявника;

нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення (в разі, якщо усиновлювачем буде тільки один з подружжя);

довідка про відсутність судимості;

копія документа, що підтверджує наявність права власності житловим приміщенням.

Служба повинна перевірити ці документи протягом 10 робочих днів, провести співбесіду з усиновителями та перевірити умови їх проживання.

За результатами розгляду поданих документів ця служба підготує висновок. Якщо висновок позитивний, то заявників поставлять на облік кандидатів в усиновлення. Після цього ви можете приступати до процедури усиновлення.

Пам’ятайте, що цей позитивний висновок діє лише один рік. Якщо за цей період ви не усиновили дитину, то ви можете звернутися в службу для продовження терміну дії висновку ще на один рік.



Усиновлювачі можуть вибрати будь-яку дитину з дитбудинку

Після цього, усиновлювачі можуть навідатися до закладу та особисто познайомитися з дитиною, яку вони хочуть забрати. Також в цей час варто ознайомитися з документами, що містяться в особовій справі дитини, її медичною картою, історією життя, поведінкою, навичками і рисами характеру.

Важливо! Діти зацькованих матерів мають вдвічі нижчий IQ

Потім усиновлювачі мають подати заяву на всиновлення дитини до служби у справах дітей. Після розгляду служба виносить вирок про висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду. Фактичне усиновлення дітей в Україні проводиться на підставі рішення суду.

Вже після всіх формальностей усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її проживання після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення у присутності представника служби у справах дітей.

Чи можуть іноземці всиновити дитину в Україні

Якщо іноземець виявив бажання усиновити дитину з України, то для цього йому потрібен дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Таке усиновлення здійснюється на загальних підставах та за умови, що не виявилося громадянина України, який бажав би усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю цю ж дитину. До того ж, усиновлення можливе лише після досягнення дитиною п’яти років.

Скільки коштує всиновлення дитини

В Україні процедура усиновлення дитини є безкоштовним. Зауважимо, що єдиним обов’язковим офіційним платежем є судовий збір за подачу заяви, який стягується відповідно до Закону України "Про судовий збір".