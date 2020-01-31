Як в Україні зародився популярний молодіжний бренд одягу Staff: історія успіху

Український бренд Staff вже кілька років користується популярністю серед молоді, адже компанія випускає у більшості вуличний одяг, такий собі streetstyle. Компанія продає верхній одяг, звичайний одяг, аксесуари і взуття.

Цікаво, що спочатку бренд працював лише над чоловічим одягом, але згодом з'явилися і жіночі колекції.

Історія створення Staff

Історія компанії Staff розпочалася у 2013 році. Засновники – енергійні та креативні хлопці, брати з невеликого міста Рівного, які вирішили спрямувати свою діяльність на розвиток української streetwear культури. У них був стартовий капітал у вигляді стипендій, економічна освіта і бажання змінити індустрію.

Один із засновників Олександр Кравчук розповів, що спочатку вони займалися продажем речей з Китаю, згодом вони вирішили відкрити власний бренд. Матеріали закупили за кордоном – на тих же фабриках, з яких беруть трикотаж Nike, Adidas і інші світові бренди.

"Почали з малого – 10 швейних машин в напівпідвальному приміщенні. Працівників знайти було не складно, на той час професійні швачки і технологи були безробітними або отримували маленьку зарплату. Вони з задоволенням прийняли пропозицію", – сказав Олександр.

Першим товаром в лінійці одягу Staff стала парка з однойменною назвою. Ідея була відмінно сприйнята молоддю, що підштовхнуло творців до подальшого розвитку і розширення бренду.

Вже у 2015 році колекції бренду Staff включали в себе і звичайний одяг, і взуття. Кредо компанії – постійний рух вперед, кому команда ставить перед собою нові завдання і працює на максимальний результат.

Зазначимо, що перший магазин Staff відкрився взимку 2014 року, а сьогодні їх вже безліч у багатьох містах України і їх перелік постійно розширюється.

Бренд Staff навіть зняв відео про виробництво одягу: