Як вчити з дитиною уроки без стресу та криків: поради експерта

Багато батьків скаржаться на те, що виконання уроків – це найскладніша частина виховання школяра. Адже дитина може влаштовувати істерики, а батьки починають кричати, що призводить до стресу у всій сім'ї. Проте це можна виправити – варто навчити дитину сприймала домашні завдання не як повинність, а як ритуал. Для цього досить виконати кілька нескладних правил.

"На тому ж місці в той самий час"

Необхідно дотримуватися принципу єдності часу і дії: бажано, щоб уроки дитина робила в той самий час і в тому самому місці.

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"В такому випадку у дитини виробиться звичка, яка за багаторазового повторення і тих самих умовах не викличе стресу. До того ж така сталість впорядкує розклад дня – знаючи, що в певний час на неї чекає домашнє завдання, дитина буде вчитися укладатися з іншими заняттями", – розповіла психологиня Марина Єлисєєва виданню ТСН.

Експерти наголошують, що найкращий час для уроків – з 15:00 до 17:00, в старших класах його можна подовжити до 18:00.

Час для "перемикання"

Не змушуйте дитину робити уроки, як тільки-но вона прийде зі школи. Спочатку дайте їй можливість відпочити і відновити сили – пообідати, почитати, погратися або подивитися телевізор. Згодом дитина зможе набагато легше "переключитися на уроки і зробить більше".

Окрім того, важливо робити перерви. Так, наприклад, за кожні пів години треба влаштовувати "зміни", під час яких можна влаштувати легкий перекус, походити кімнатою чи зробити кілька фізичних вправ. Головне, не "перевідпочити", бо після цього дитину важко буде повернути до занять.

Допомога батьків

У початкових класах дітям ще важко організувати навчальний процес, тож роль дорослого – стежити за тим, щоб на кожне домашнє завдання припадала однакова кількість часу.

Якщо дитина не встигає зробити уроки з якогось предмета, педагоги і психологи рекомендують перейти до наступного: краще недоробити завдання з одного предмета, ніж, закінчивши його, з'ясувати, що до інших просто не дійшли руки. З часом, коли дитина навчиться вибудовувати свої "стосунки" з домашнім завданням батькам можна буде обмежитися перевіркою зошитів. У старших класах діти, зазвичай, з усім дають раду самі.

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Чи варто батькам кричати, якщо в дитини не виходить?

Що робити, якщо дитина не може рівно написати літери в прописі або не може збагнути завдання? Більшість батьків, повторивши синові або доньці по кілька разів умови задачі, починає кричати.

Але така агресивна поведінка викликана неспроможністю: вони просто не розуміють, як поводитися в такій ситуації. Вихід з неї один: потрібно зайнятися будь-чим іншим – піти готувати вечерю, приготувати одяг і взуття дитині на завтрашній день, подивитися разом мультфільм або погуляти. І тільки після цього, відпочивши і заспокоївшись, можна робити другий "підхід" до отримання знань.