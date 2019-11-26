Як ведуть себе різні знаки зодіаку в сімейному житті

Деякі представники знаків зодіаку ставлять кохання й сім'ю найвище у своєму житті, інші – легковажно ставляться до сімейних цінностей. Проте не забуваємо, що всі люди різні і по-різному виховуються, та й на характер впливає не тільки символ гороскопу.

Та все ж у кожному знаку зодіаку є свої загальні риси, які і допоможуть показати, яка людина у сімейному житті, передає Ukr.Media.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Це активний знак зодіаку, який може бути показувати нетерплячість та першість. Така людина зазвичай все робить зопалу, проте відкрито і щиро. Овни не погані сім'янини, просто їх запал і гарячність потрібно направити в правильне русло, наприклад, доручити спланувати відпустку чи поїздку в інше місто.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Такі люди стабільні та неквапливі. Зазвичай, хлопці-тельці довго вибиратимуть момент, щоб зробити вам пропозицію, проте, коли це зроблять, то вже не відступлять.

У родині такі люди люблять комфорт та смачну їжу. До того ж, вони сильно прив'язуються до партнера, з яким відчувають комфорт і стабільність. Але будьте готові, що ви навряд чи дочекаєтеся драйву і пристрасті від такої людини.

Близнюки (21 травня – 21 червня )

Це завжди цікаві і товариські особистості, з ними завжди є про що поговорити. Окрім того, вони "легкі на підйом": якщо сьогодні їх цікавить одна справа, то завтра вони можуть переключитися на щось абсолютно інше. Так, їх не тягне на стабільність, проте нудно з ними точно не буде.

Рак (22 червня – 22 липня)

Це дуже сімейний знаком. Проте вони часто ранимі та недовірливі, тому можуть бути дуже емоційними або приховано ображатися на вас. Такі люди відгороджуються від всіх за своїми чотирма стінами.

Тому вам потрібно буде завжди контролювати свої слова, щоб не образити вразливу душу. Але якщо Рак довіриться вам – ви поринете з ним романтичний світ почуттів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Це благородні і щедрі люди, а в сім'ї вони завжди головні, не залежно від того, скільки заробляють. Всі питання вам потрібно буде погоджувати з ним, навіть якщо він нічого не вирішує.

Проте, для них все може бути напоказ: подарунки, якими він вас обсипає чи почуття, які до вас відчуває – це частина великого шоу. Адже Лев пишається своєю родиною, а тому зробить для цього все необхідне (або змусить вас це зробити).

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Представники цього знаку зодіаку – скромні і терплячі. Великі багато працюють, а в служінні сім’ї інколи просто фанатичні. А найцікавіше, що Діви завжди праві.

Такі люди завжди мають чистий будинок, де все на своїх місцях. Але не ображайте Дів, бо вони можуть знищити вас своєю критикою та байдужістю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Це люди, яким дуже щастить, і оточуючих, вони завжди чарівні і чудово виглядають. Окрім того, їм важливо подобатися оточуючим та мати партнерські стосунки для гармонії і стабільності.

Проте Терези ніколи не скажуть вам відкрито, що їм не подобається, аби не виник конфлікт. При цьому в родині буде зберігатися приємна атмосфера дружелюбності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Такі люди – ревнивці, які турбуються про безпеку своїх кордонів. Тому будьте готові до того, що, утворивши сім'ю зі Скорпіоном, ви будете повинні підкоритися його волі і бажанням.

Представники цього знаку зодіаку піде на все, щоб добитися свого – вмовляння, шантаж, маніпуляції тощо. І рано чи пізно ви підкоритеся цьому впливу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Їх головна риса – оптимізм і заступництво. Щоб не трапилося, Стрільці завжди зберігають оптимізм, завжди знайдуть рішення і правильний вихід із ситуації.

Також з ними не буває нудно, бо вони люблять подорожувати та дізнаватися щось нове. Стрільця рідко можна застати вдома на дивані за переглядом фільму.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Такі люди зазвичай серйозні, наполегливі та цілеспрямовані. За ними відчуваєш себе, як за кам'яною стіною. Вони мають почуття обов'язку, тому поки не виконають його перед сім'єю чи дітьми, не заспокоються.

Можливо, вам не часто будуть влаштовувати романтичні вечори, адже перш за все, вони думають, як досягають мети. Зібраність і дисципліна у них в пріоритеті.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Це дуже волелюбні та непередбачувані люди. Відстоюючи свою свободу, він даватиме стільки ж свободи своєму партнеру.

Водолії можуть не запитати вас, де і з ким ви провели час, проте не думайте що вони байдужі. Адже такі люди часто злегка холодні та відсторонені, але вони вам довіряють. До того ж, не стандартний підхід до стосунків принесе "життя" у ваші стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Ці романтичні люди зазвичай стурбовані порятунком світу, тому вони можуть проливати сльози над глобальними проблемами, проте на власне горе вони можуть не звертати уваги.

Але знайте, що у їх величезному серці знайдеться місце для любові всім. Тому ви завжди можете поплакати у Риб на плечі, натомість вони втішать вас.