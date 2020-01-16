Як відновити довіру у стосунках: дієві поради

Довіра є основою всіх відносин, але, на жаль, вона може бути порушена через невірність, невпевненість чи недотримання обіцянок коханих. Якою б не була причина втрати довіри, її можна відновити, але для цього потрібне бажання обох партнерів.

Як виглядає довіра? Психологиня Антоанета Бошам описує це як почуття прихильності та віри – наче великі і теплі обійми. За її словами, довіра – це відчувати себе безпечно та комфортно, передає видання Wellandgood.

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Ознаки відсутності довіри у відносинах

Відсутність довіри виглядає та відчувається по-різному для кожної пари, але ось деякі ознаки, що свідчать про те, що довіра, можливо, втрачена.

Ви тривожно чіпляєтесь до свого партнера і не хочете його відпускати без нагляду;

Ви не дозволяєте собі бути вразливим чи зблизитися з кимось;

Ви відчуваєте велику невпевненість;

Ви ставите під сумнів дії людини і відчуваєте, що вона щось приховує.

Як відновити довіру у відносинах

Майте бажання працювати над стосунками

"Важливо, щоб людина, яка порушила довіру, була готова поступитися, помиритися та залагодити конфлікт", – каже сімейна терапевтка Лорен Кук.

Проте і людина, довіра якої була порушена, повинна також бути готовою пробачити і зробити крок назустріч для відновлення стосунків. Отже, спочатку ви повинні просто поговорити і зрозуміти, що обоє готові знову бути разом.



Поговоріть з коханою людиною / Фото newsdaily

Відверто попросіть вибачення

Окрім готовності, відновлення довіри у стосунках вимагає щирого вибачення. Це може бути через лист, повідомлення, записку чи просто розмову. Головне – висловити вибачення та сказати про своє бажання налагодити відносини.

Подумайте про досвід

Для того, щоб відновити довіру у стосунках, обом партнерам також потрібно певний час, щоб все обдумати, проаналізувати, оцінити свій емоційний стан та винести урок із досвіду.

"Проведіть час, розмірковуючи над тим, що саме спричинило вам чи вашому партнерові біль. Що ви відчували? Як ви себе почуваєте внаслідок того, що сталося?", – зазначає сімейна терапевтка.

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Створіть нові спогади

Наступним кроком є ​​робота над створенням нових позитивних вражень разом. "Позитивний досвід принесе енергію для будь-якої пари. Зробіть щось, що може змусити вас посміятися та зв'язатись позитивно", – каже Бошам.

Адже нові спогади вселяють надію у стосунки та нагадають обом партнерам, що вони здатні мати щасливі стосунки.

Почніть все спочатку

Замість того, щоб розглядати порушену довіру як кінець відносин, подумайте про це як про можливість почати все спочатку. Бошам пропонує зробити це, щоб запалити іскру між вами та вашим партнером.



Почніть все спочатку, сходіть на побачення / Фото lavocedinovara

Зосередьтеся на майбутньому

Щоб відновити стосунки, ви з коханою людиною повинні зосередитися на тому, що попереду, а не зупинятися на минулих помилках.

Бошам радить влаштувати відкриту і чесну розмова про те, як ви обидва хочете перейти до нової фази ваших відносин. Створіть спільне бачення свого майбутнього та того, яким ви його бачите.