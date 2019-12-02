Як відучити дитину говорити погані слова

У сучасному світі нецензурну лексику діти можуть почути всюди: в транспорті, в супермаркеті чи у дворі свого будинку. Часто непристойними словами шокують навіть школярі. Але чи можна дитину відучити говорити матюки?

Дитячий психолог Ольга Крамаревич дала кілька порад, як боротися з нецензурною лексикою дітей, передає видання "Сегодня".

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Запитаєте дитину, де вона почула це слово

Часто буває так, що дитина могла почути зовсім інше слово, не лайку, проте вимовляти вона його може саме як матюк. Якщо це дійсн так, то вам варто пояснити малечі, яке слово вона почула і вимовити його правильно.

Простежте за манерами спілкування у своїй родині

Якщо хтось із ваших родичів вживає лайливі слова в розмові, то, ймовірно, що й дитина може їх чути та промовляти. Тому поговоріть з близькими, аби вони уникали непристойної лексики поруч з дітьми.



Не сваріть дитину, спокійно поясніть, що це погані слова

Скажіть дитині, що це погано

Спробуйте пояснити дитині, що такі слова виховані люди не вживають, що вам неприємно їх чути.

Не акцентуйте увагу на висловлюваннях дитини

Ніколи не смійтеся, не лайте дитину і не соромте з те, що вона сказала поуте десь погане слово. Вдайте, що цього слова малюк взагалі не вимовив. Якщо ви на нього не зважатимете, то через день-два дитина забуде його.

Якщо ці способи не допомагають, психолог радить спробувати наступне:

Покажіть своє неприйняття лайливих виразів.

Для цього використовуйте такі фрази: "Мені не подобаються такі слова", "У нас в сім'ї так не говорять", "Мені неприємно чути такі слова", "Так говорити непристойно, це може образити людину". Кажіть про це дитині абсолютно спокійною.

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Дозвольте дитині лаятися, але тільки в певному місці.

Наприклад, в туалеті або в окрему чашку (тільки пити потім з цієї чашки не варто). Ви в цей час зберігайте спокій і не показуйте дитині свої емоції.

Скажіть дитині, що вживання поганих слів – це хвороба, яку потрібно лікувати компотом із спеціальних трав.

Купіть в аптеці лікарські трави: чебрець, звіробій, деревій. Вдома разом зваріть чудо-зілля: додайте меду і кілька крапель сиропу від кашлю (для переконливості). Давайте малюкові по 3 чайні ложки "зілля" тричі на день і нехай, начебто, за 2-3 дні хвороба пройде.