Як виглядатимуть бабусі в майбутньому: кумедне припущення

Бабусині вареники легко виграють двобій з будь-якою сучасною вуличною їжею, а вміння зв’язати теплі шкарпетки на зиму чи навіть вишити сорочку завжди захоплюють. Нинішні бабусі легко можуть замінити онукам вихователя, аніматора, шеф-кухаря, а іноді навіть дитячого психолога. Та чи будуть сучасні дівчата такими ж?

Видання "Освіторія" вирішило перенестися у майбутнє та уявити, якими будуть бабусі у часи, коли Ілон Маск колонізує Марс.

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Зовнішній вигляд

Безперечно у бабусь майбутнього не буде ніяких хусток на голові та золотих зубів, замість цього – густі брови, пишні губи та численні татуювання. А на питання онуків про сенс цих татуювань бабуся майбутнього лиш відводитиме очі, мовляв, це ви ще моїх статусів у соцмережах не бачили.

А ви колись звертали увагу на те, скільки у сучасних бабусь фотографій в сімейному альбомі? Одна з випускного у школі, дві з весілля, три з відпочинку в пансіонаті тощо.

Інша справа – сучасні дівчата, які роблять фотосесію навіть з однією трояндою від коханого. Але найцікавіше, що онукам вся ця краса буде доступна, тому дівчатам вже зараз варто думати, що постити в соцмережі.

Їжа

Чи стоятимуть у майбутньому біля плити бабусі, які зараз у юному віці в два кліки можуть замовити будь-яку страву з якогось закладу. Чим тоді бабусі майбутнього пригощатимуть онуків? Ймовірно, піцою з прошуто, моцарелою та в’яленими томатами, або суші.

Але можуть бути й зворотні варіанти, якщо зараз така дівчини ледь не щодня відвідує спортзал і не їсть солодкого. Так, онуки на її броколі з пароварки та ягодах годжі довго не пробудуть. Скоріше навпаки – батьки будуть віддавати онуків на літо, щоб бабуся привела їх у спортивну форму.

Подруги та лавочки

На лавках біля будинків бабусі майбутнього не сидітимуть. Хіба мало месенджерів чи соцмереж? До того ж, серіали, рецепти, дієти, знижки на одяг і косметику – все це можна обговорити з подругами, не виходячи з дому.

Пісні та колискові

Надіємося, що через багато років, коли діти проситимуть перед сном колискову, бабусі все ж співатимуть самі, а не вмикатимуть музику. І буде добре, якщо співатимуть щось з репертуару Джамали чи Тіни Кароль. Бо іноді, слухаючи сучасну молодь у караоке, за їхніх майбутніх внуків стає трохи страшно.