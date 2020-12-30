Як виховати дитину лідером: поради батькам
Багато батьків хочуть бачити свою дитину лідером, мабуть, тому, що згодом з неї може вирости успішна людина. Психологи стверджують, що навчити людину лідерським якостям можна. Тільки потрібно починати це робити вже в юному віці.
Цікавим є той факт, що у дітей-лідерів може бути різний характер, але у них є одна спільна особливість – невгамовна енергія, яка так і проситься назовні, передає видання Smartum.
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Найчастіше лідери – це сміливі і розумні люди, які не бояться приймати рішення і брати на себе відповідальність за свої вчинки і вчинки інших людей.
Як виховати лідерські якості у дитини
- Почніть із себе. Батьки повинні відповідально ставитися до своїх вчинківю Тоді їхня дитина буде робити так само в аналогічних ситуаціях.
- Вітайте походи дитини з класом у кіно, командний спорт.
- Навчайте дитину гідно переживати невдачі і йти далі. Це важлива риса успішної людини – бути здатним не "застрягати" в переживаннях.
- Навчайте дитину відстоювати свою точку зору, наводячи конструктивні аргументи, поважаючи співрозмовника.
- Дозволяйте дитині самій зробити вибір страви в кафе, прийняти рішення у виборі одягу тощо. Це підвищує самооцінку і демонструє довіру.
- Залучайте дитину до вибору і планування сімейного відпочинку, розподіляйте обов'язки членів сім'ї.
- Заохочуйте дитину до читання. Дослідження показують, що дитина, яка читає, завжди більш впевнена в собі, ніж той ровесник, який не приділяє достатньої уваги читанню.
- Навчайте дитину бачити в ситуаціях плюси, орієнтуйте на позитивне мислення. Адже успіх тісно пов'язаний з оптимізмом.