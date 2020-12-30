Як виховати дитину лідером: поради батькам

Багато батьків хочуть бачити свою дитину лідером, мабуть, тому, що згодом з неї може вирости успішна людина. Психологи стверджують, що навчити людину лідерським якостям можна. Тільки потрібно починати це робити вже в юному віці.

Цікавим є той факт, що у дітей-лідерів може бути різний характер, але у них є одна спільна особливість – невгамовна енергія, яка так і проситься назовні, передає видання Smartum.

Цікаво! Як зрозуміти, що ваша дитина – геній: 11 ознак

Найчастіше лідери – це сміливі і розумні люди, які не бояться приймати рішення і брати на себе відповідальність за свої вчинки і вчинки інших людей.

Як виховати лідерські якості у дитини