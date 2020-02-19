Як виховати добрих дітей: 9 щоденних звичок

Часто батьки забувають, що розпорядок дня керує сімейним життям. Ритуали та фрази, які вони повторюють з дня у день створюють основу того, ким стануть їхні діти у майбутньому. Тож, якщо ви шукаєте способи, як навчити свою малечу доброти з дитинства, то нижче наведені прості щоденні звички, які допоможуть вам.

Дитячі психологи стверджують, що доброту можна розвинути в дитині, і в цьому допоможе любов людей з найближчого оточення та сприятлива сымейна атмосфера, передає видання Mother.ly.

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Зробіть місце для ранкової паузи

На думку науковців, налаштування дітей на гарний день зранку може забезпечити відчуття доброти. Тому влаштовуйте сімейний сніданок, де будуть присутні всі члени сім’ї та заряджайте їх гарним настроєм.

Психологи запевняють, що вже деякі сім’ї будять своїх дітей на півгодини раніше, щоб забезпечити повільніший темп. Тому спробуйте і ви: проведіть з дітьми кілька хвилин зранку разом та поділитися цілями на день.



Сімейний сніданок дуже важливий / Фото Verywellfamily

Навчіть дітей мислити позитивно

Те, як ми говоримо з нашими дітьми, формує те, як вони розуміють себе і як вони живуть у світі. Дослідження показують, що навчання дітей говорити та мислити позитивно про себе покращує їх самопочуття та соціальну поведінку.

Ось кілька фраз для розширення доброти у дітей. Кажіть їх малечі якомога частіше.

Твоя доброта змушує мене пишатися тобою.

Я пишаюся тим, що ти людина, яка ставиться до інших співчуттям та повагою.

Це гарна ідея, розкажи мені більше про це.

Виправлення своїх помилок означає, що ти вчишся.

Кожна проблема має рішення, тому давай спробуємо ще раз.

Я вражена/ий тим, як важко ти працював/ла.

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Відзначайте вчинки доброти

Дослідження підтверджують, що звітність є ключовим способом сприйняття нових звичок та досягненню складних цілей. Повідомляючи своїй сім’ї, що доброта та допомога іншим є пріоритетним завданням, ви налаштовуєте їх це робити.

Також приділяйте час кожен день своїм дітям, щоб запитати: "Хто тобі сьогодні допоміг?» тощо. Ділячись своїми справами доброти щодня, ваші діти почнуть стежити за тим, наскільки корисними вони можуть бути.

Щодня займайтеся фізичною активністю

Всі ми знаємо фізичні та психологічні переваги заняття спортом. Тож рекомендуємо вам щодня близько півтори години грати разом. Це дозволить вашій сім’ї зняти стрес за день і "зарядити" розум і тіло на завтра.

Займайтеся волонтерством

Звичайно, щоденні невеликі звички не замінюють переваг волонтерства з дитиною. Регулярне волонтерство дає дітям сильне почуття можливостей, оскільки вони бачать себе помічниками та стануть більш самовпевненими. Так, малеча навчиться відстоювати права інших під час суперечок.



Вчіть дітей оберігати природу / Фото sittercity

Щодня знаходьте одну хорошу новину, якою варто поділитися з дітьми

Більшість людей відчувають себе емоційно виснаженими тривожними новинами. Окрім того, дослідження кажуть, що чим більше люди негативно почуваються від перегляду поганих новин, тим менше вони можуть висловлювати власну думку.

Гарно закінчуйте день

Дослідження виявили, що те, як закінчується день, визначає те, як ми відчуваємо його досвід (що він приніс). Тому дозволяйте собі та дітям насолоджуватися останньою частиною дня. Так, ви зможете відчувати себе більш зв’язаними, вдячними та більш підготовленими до наступного дня.

Читайте хороші книги

Ще одне дослідження показує, що читання – це неймовірний інструмент для розвитку співпереживання, співчуття та розуміння світу інших. Тому регулярно читайте хороші книги.