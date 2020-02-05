Як виховати нерозбещену дитину: 4 секрети від сім'ї мільярдерів Рокфеллерів

Династія Рокфеллерів змогла за сім поколінь і майже 170 спадкоємців не втратити своє багатство в понад 10 мільярдів доларів. Як у цих людей виходить виховувати нерозбещених дітей, які не розкидають грошима направо і наліво?

У цьому питанні розбиралися журналісти видання CNBC.

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У чому секрет сім'ї Рокфеллерів?

В одному зі своїх небагатьох інтерв'ю Девід Рокфеллер-молодший розповів, що сім'я розробила систему цінностей, традицій і настановок, які зміцнили їхні стосунки і допомогли зберегти багатство. Звичайно, Рокфеллери дуже багаті через спадок, але їх нащадки не скупляться та роздають сімейні мільярди на благочинність.

Так, відомо, що у травні на аукціоні Сhristie's буде виставлена ​​колекція Девіда і Пеггі Рокфеллер: предмети мистецтва та інші цінності загальною вартістю від 500 мільйонів доларів до 1 мільярда. Всі виручені кошти будуть передані на благодійність. Цікаво, що за життя Девід Рокфеллер пожертвував понад 1 мільярд доларів.



Сім'я Рокфеллерів / Фото CNBC

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Регулярно зустрічатися всією сім'єю

Девід Рокфеллер-молодший розповів, що вони збираються всією сім'єю два рази в рік, наприклад, на різдвяну вечерю.

"Тоді нас збирається більше ста гостей в одному приміщенні. Це щось на зразок сімейного форуму. Коли тобі виповнюється 21 рік, ти отримуєш запрошення на таку зустріч", – додав він.

ВІдомо, що на цих зборах всі спілкуються, розповідають один одному про роботу, проєкти, інші сімейних новини і кар'єрні досягнення. Дуже важливо, щоб всі відчували себе повноцінними членами сім'ї.

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Цінувати сімейну спадщину

У сім'ї Рокфеллерів важливу роль відіграє і дбайливе ставлення до сімейної історії. Зокрема, сприяє цьому відвідування сімейних маєтків, де родичі можуть зібратися і згадати минуле.

"Це місця, які знає вся сім'я і які передавалися у спадок з покоління в покоління. Я можу відправитися туди, де сто років тому жив мій прапрадід і подивитися, як він жив, як жили його син і внуки", – пояснив Девід.



Девід Рокфеллер помер у 2018 році / Фото Getty Images

Не заводити сімейний бізнес

Ще один важливий фактор, за словами Рокфеллера, – відсутність сімейного бізнесу. Адже саме через це у багатьох сім'ях починаються розбіжності: кому очолювати компанію, як вести справи, кому отримувати прибуток.

Так, у Рокфеллерів вже понад сто років немає сімейного бізнесу, через якого можна посваритися. Стан цієї сім’ї трансформувалося з однієї гігантської компанії в безліч публічних товариств, зареєстрованих на біржі. Їм стало легше передавати акції і фінансові холдинги в спадок майбутнім поколінням.

Всі гроші в нашій сім'ї з'явилися з нафтового бізнесу, Standard Oil, але нашу сім'ю тримає не бізнес. Думаю, нам пощастило, що у нас його не було, тому не було і приводів сваритися. Наш бізнес – завдяки багаторічному договору довірчого управління ми забезпечили стан, який передавався з покоління в покоління,

– додав Рокфеллер.

Благодійність

Ще один важливий аспект – це благодійність. Різні сімейні фонди об'єднують активи на суму понад 5 мільярдів доларів.

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Членів сім'ї запрошують до цих фондів, де вони вибирають об'єкти і напрямок для допомоги. Зробивши пожертвування головною справою сім'ї, Рокфеллери зуміли зберегти основні цінності Джона Рокфеллера-молодшого: "Кожне право має на увазі відповідальність, кожна можливість – зобов'язання і кожне володіння – борг".

Девід Рокфеллер-молодший розповів, як в десятирічному віці жертвував свої перші кишенькові гроші. Він отримував їх по неділях і віддавав частину церкві або на іншу добру справу.