Як виховати справжнього чоловіка: поради психолога

Майбутнє вашої дитини залежить лише від вас, а тому вам варто виростити сина справжнім чоловіком, відповідальним за своє життя та вчинки. Тому перш за все хлопця треба навчити відповідальності та тому, як бути "головою" в сім'ї.

Тут дуже велику роль у вихованні відіграє саме тато, адже він – приклад для наслідування, який повинен показувати дитині, як правильно робити. Поради батькам опублікувало видання Childdevelop.

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Поради батькам, як виховати справжнього чоловіка

Розмовляйте з сином

Часто син може повертатися зі школи роздратованим, проте батькам не варто ставити йому відразу багато питань. Просто скажіть: "Я бачу, ти чимось засмучений. Чи можу я чимось допомогти?" Тут варто показати, що думка дитини цінна для вас, можете поспівчувайте їй, аби він знав, що ви на його боці й не збираєтеся читати йому мораль.

Навчайте сина емпатії

Коли хлопчик починає розуміти, що відчуває інша людина, то він стає хорошим другом, а в майбутньому – хорошим чоловіком й батьком.



Тато повинен подавати приклад синові

Зміцнюйте самооцінку сина

Пам'ятайте, що висока самооцінка не означає, що чоловік – егоїст. Це означає, що він відчуває себе впевненим, компетентним і найціннішим.

Тому частіше його хваліть, говорячи "Ти – найрозумніша дитина у світі" або "Ти краще за всіх граєш у футбол" тощо. Адже діти краще справляються з труднощами, коли їх хвалять за те, як вони зробили роботу.

Навчіть його поваги до оточуючих

Хлопчики, які навчаються в людей, що є для них авторитетом, дотримуються правил і піклуються про близьких та вчаться шанобливого ставлення до людей зі свого оточення. Згодом, коли хлопчик стане чоловіком, поважна манера поведінки стане для нього природною.