Як виховати в дитини доброту: цікаві способи
Для батьків дуже важливим завданням є розвиток і спрямування бажання дітей робити добро, аби це стало хорошою звичкою всього життя. Особливо ефективним при цьому є особистий приклад, оскільки діти часто копіюють модель поведінки своїх мами та тата.
Всі батьки мріють, щоб їхні діти допомагали іншим людям. Тож, як навчити своїх чад доброти – поділилося видання Childdevelop.
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Зауважимо, що діти особливо активні в дитинстві, вони спостерігають за діями тих, хто навколо та часто самі повторюють ці дії.
Психологи наголошують, що у процесі дорослішання дитині властива доброта як риса характеру. Але у когось вона менше виражена, тому доброту потрібно розвивати в малечі. У будь-якому віці діти повинні знати, як її виявляти у житті.
Як навчити дитину доброті
Щоб навчити дітей доброти, можна, до прикладу, ввести певні заняття в щоденний розпорядок дитини. Ось деякі з них:
- Запропонуйте дитині зробити щось приємне для вихователя в дитячому садку.
До прикладу, дитина може намалювати вихователеві картинку або принести гостинець.
- Жертвуйте на благодійність іграшки
Ви можете віддати на благочинність іграшки, якими дитина вже не грається. Поясніть дитині, що це може допомогти іншим дітям, яким у житті пощастило менше.
- Дорогою в дитячий садок запропонуйте дитині посміхнутися п'яти зустрічним людям;
- Або запропонуйте дитині запросити всіх друзів погратися.
- Заохочуйте, щоб дитина допомагала вам по господарству (але добирайте для неї заняття відповідно до її віку).
- Поясніть дитині, чому важливо говорити слова "дякую" і "будь ласка".
- Коли ви бачите, що хтось чинить добре, зверніть на це увагу дитини.
- Запропонуйте дитині поділитися своєю улюбленою іграшкою з другом.