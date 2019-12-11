Як виховати в дитини доброту: цікаві способи

Для батьків дуже важливим завданням є розвиток і спрямування бажання дітей робити добро, аби це стало хорошою звичкою всього життя. Особливо ефективним при цьому є особистий приклад, оскільки діти часто копіюють модель поведінки своїх мами та тата.

Всі батьки мріють, щоб їхні діти допомагали іншим людям. Тож, як навчити своїх чад доброти – поділилося видання Childdevelop.

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Зауважимо, що діти особливо активні в дитинстві, вони спостерігають за діями тих, хто навколо та часто самі повторюють ці дії.

Психологи наголошують, що у процесі дорослішання дитині властива доброта як риса характеру. Але у когось вона менше виражена, тому доброту потрібно розвивати в малечі. У будь-якому віці діти повинні знати, як її виявляти у житті.

Як навчити дитину доброті

Щоб навчити дітей доброти, можна, до прикладу, ввести певні заняття в щоденний розпорядок дитини. Ось деякі з них:

Запропонуйте дитині зробити щось приємне для вихователя в дитячому садку.

До прикладу, дитина може намалювати вихователеві картинку або принести гостинець.

Жертвуйте на благодійність іграшки

Ви можете віддати на благочинність іграшки, якими дитина вже не грається. Поясніть дитині, що це може допомогти іншим дітям, яким у житті пощастило менше.