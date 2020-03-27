Як виховувати підлітка: найважливіші правила для батьків

За час дорослішання характер дитини змінюється. Тому звичні методи виховання які використовували батьки раніше, перестають працювати в підлітковому періоді. Так, в родині з'являється непорозуміння і конфлікти. Не розуміючи підлітка, дорослі часто намагаються впливати, що ще сильніше віддаляє їх від дитини.

Як виховувати "важких" підлітків? Психологи рекомендують батькам заспокоїтися і уявити себе на місці їх неслухняного чада. Це певний психологічний прийом, який допомагає краще зрозуміти хід думок дитини, налаштуватися на його плани, пише видання Econet.

Цікаво! Які навички повинен опанувати кожен підліток до 18 років

У пубертатний період організм дитини відчуває величезні перевантаження через гормональні зміни, зокрема дратівливість, перепади настрою, зайву емоційність. У дитини можуть з’явитися невпевненість у власній привабливості, перші любовні переживання і невдачі.

Через таку гормональну перебудову підлітки стають нестерпними та починають боротися за повагу до себе і місце в суспільстві. А якщо батьки ще й намагаються карати і обмежувати, то ситуація часто виходить з-під контролю.

Уникнути подібного, допомагає дотримання правил поведінки, складених досвідченими психологами.

Важливі правила виховання підлітків

Перестаньте сварити дітей

Так, спочатку розмова на підвищених тонах може давати певні результати: підліток прибиратиме в кімнаті або митиме за собою посуд. Але він швидко звикне до такої тактики поведінки батьків і перестане реагувати на крик і попередження.



Менше конфліктуйте з підлітками / Фото Psypage

Що робити? Спробуйте поставити себе на місце дитини: зрозумієте, що образа і біль від приниження заважають чути розумні аргументи. Змініть модель спілкування та проявляйте повагу, а не демонструйте владу над дитиною.

Привчіть не боятися вашої реакції

Більшість батьків занадто емоційно реагують на будь-яку проблему та, не розібравшись в ситуації, критикують дитину з будь-якого приводу.

Натомість психологи стверджують, що підлітки постійно шукають схвалення дорослих, тому сприймають болісно навіть мовчання. Важливо давати дітям виговоритися, озвучувати негативні моменти або емоції без нудних моралей та не засуджувати.

До теми! Як батькам порозумітися з підлітком: поради психолога

Оцінюйте масштаб проблеми

Багато конфліктів починаються через неприязнь батьків. Пам'ятайте, що зміна іміджу, кольору волосся, пірсинг чи яскравий одяг – це спосіб самовираження, пошуку власного "я". Тож, не варто влаштовувати скандал, якщо це не загрожує життю і здоров'ю сина або дочки.

Ставте конкретні завдання і цілі

Багато батьків несвідомо очікують, що діти втілять в життя їхні плани і мрії, отримають золоту медаль тощо. Але неприпустимо ставити перед підлітком нездійсненні завдання. Краще підтримуйте захоплення, заохочуйте прагнення до навчання (малювання, написання віршів чи пошиття іграшок). Можливо, він стане відомим дизайнером або художником.

Заохочуйте його за кожний позитивний вчинок, частіше хваліть за оцінки, зробіть подарунок за підсумками навчального року. Поступово підліток повернеться в потрібну сторону без моралей і скандалів.



Дайте підлітку можливість обрати собі цікаве заняття / Фото Pinterest

Не акцентуйте увагу на оцінках

У кожного підлітка є приховані таланти і особливості. Уміння писати красиві твори не означає, що дитина розуміє геометрію або хімію. Відмінні оцінки не роблять його щасливим, не гарантують життєвого успіху або запаморочливої ​​кар'єри. Тому розвивайте всі можливості, допомагайте вчитися, та допускайте те, що ваша дитина може відставати і отримувати середні бали.

Великі амбіції не роблять дітей щасливими

Батьки не завжди розуміють і усвідомлюють, що підліток не прагне отримати золоту медаль чи вступити до престижного ВУЗу. Швидше, він лише втілює в життя амбіції дорослих.

Але зазначимо, що багато людей не були старанними відмінниками, але змогли реалізувати себе, стали успішними і щасливими. Серед знаменитих "двієчників" – Стів Джобс та Білл Гейтс.