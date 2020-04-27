Як виправити токсичні стосунки: 10 важливих кроків

Токсичні стосунки несуть емоційне та психологічне отруєння, коли один з партнерів відчуває себе присоромленим, використаним та нещасливим. Проте токсичну динаміку у парі можна виправити власними зусиллями та усвідомленням себе. Але головна умова – закохані мають бути готовими змінитись і прийняти відповідальність за свої дії.

Тому якщо хоча б один з партнерів помітив, що разом їм важко і токсично − це вже шанс щось змінити, пише Mind Body Green.

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Як виправити токсичний зв’язок у стосунках

Зрозумійте, чи справді стосунки можна виправити

Психологи стверджують, що токсичні стосунки мможна виправити, але лише якщо обидва партнери однаково прагнуть подолати це, маючи відкриту комунікацію, чесність та, можливо, професійну допомогу.

До того ж, це вимагатиме від кожного з вас вивчити свої дії та провести внутрішню роботу. Якщо ви або ваш партнер не бажаєте по-справжньому докладати зусиль, ваші відносини не зміняться і їх краще закінчити.

Примітка: Будь-які стосунки, пов’язані з фізичним насильством або жорстокою поведінкою, вимагають негайного втручання. Зателефонуйте на гарячу лінію за номером 15-47 щодо насильства в сім’ї, або за номерами 102 та 116-123 (з мобільного).

Будьте готові розірвати стосунки

Перш ніж намагатися протистояти токсичному партнеру, переконайтеся, що ваша самооцінка та впевненість у собі є хорошими, щоб ви знали, що з вами все буде в порядку, якщо ви розійдетеся.



Не залишайтеся в токсичних стосунках, якщо не можете їх виправити / Фото Medium

"Якщо ви хочете покращити свої стосунки з токсичним партнером, ви повинні бути готові залишити ці відносини, якщо нічого не зміниться. Якщо ви не бажаєте цього робити, ваш партнер в кінцевому рахунку буде знати, що незалежно від того, що вони роблять, вони дійсно виграли" – каже експертка Мілі Гомес.

Помічайте проблеми

Хтось може розпізнати токсичні стосунки, якщо постійно присутня проблеми, зокрема звинувачення, критики та вимоги до партнера. Якщо ця поведінка набуває є у ваших стосунках, поговоріть зі своїм партнером та спробуйте працювати разом, щоб закінчити токсичний зв’язок.

І пам’ятайте, що це не ви йдете проти свого партнера, це ви разом з коханою людиною йдете проти проблеми. Це може допомогти вам зв’язатися з партнером.

Будьте собою

Часто в токсичних стосунках людина може не висловлювати свою думку, щоб уникнути засмучення свого партнера, якого можуть обурити ваші слова. Якщо ви боїтесь реакції другої половинки, то не пропускайте це повз, це варто змінити. У стосунках важливо, щоб ви відчували себе розслаблено і могли бути самим собою.

Ваш партнер може не усвідомлювати, що їх поведінка змушує вас бути мовчазними. Попросіть його/її визнати, як їх поведінка впливає на вас, щоб ви могли відновити довіру між собою.

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Говоріть про власні потреби

У токсичних стосунках одна людина часто не шанує себе чи власні потреби. Тому з часом такі відносини можуть перейти в однобічність, і ваші потреби стають менш помітними.

В такому випадку потрібно поговорити з другою половинкою, щоб ваші бажання и потреби теж враховувалися. Розкажіть, як ви почуваєтесь з партнером, і дайте їм знати, що ви хочете почувати себе "включеними" у стосунки.

Зверніться за допомогою

Хтось може допомогти розпізнати токсичні стосунки, якщо один або обидва партнери відчувають себе гірше у відносинах. "Адже людина, перебуваючи біля токсичної пари, може помітити, що ви живете в постійному стані тривоги", – каже експерт.

Якщо ви бачите проблему у своїх стосунках, то вам може знадобитися допомога фахівця з психічного здоров’я.

Навчіться довіряти собі

Токсичні стосунки часто включають страхи у парі, які створюють уявлення, що партнер прагне контролювати кожен момент у відносинах. Якщо ви постійно ставите під сумнів свої судження, це може швидко перерости у недовіру власним почуттям та думкам.

Практика усвідомленості може бути ключовою для того, щоб навчитися довіряти собі та власному досвіду.



Довіряйте собі та партнерові / Фото Feely

Навчіться правильно висловлювати критику

Конструктивна критика може бути здоровим способом вираження у відносинах. Але якщо хтось звично критикує вас осудним способом, то він "переходить" межу і такі стосунки варто виправляти.

"Кожен раз, коли ви щось робите, ваш партнер починає вас критикувати, що ви це зробили не так або могли б зробити це краще. Зрештою, ви відчуваєш себе недооціненим", – говорить психолог.

Щоб протидіяти цьому, експерт зі стосунків Лі радить, щоб ви обидва навчилися висловлювати критику в "компліментному сендвічі", тобто будували діалог, де ви можете вислухати точку зору один одного.

Не брешіть партнерові

Психологи вказують, що токсичні стосунки, як правило, наповнені невеликою брехнею. Можливо, ви просто боїтеся сказати правду, щоб не засмутити чи не розізлити свою другу половинку.

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Адже здорові стосунки – це, перш за все, чесність. Тому коли ви відчуваєте, що хочете збрехати другій половинці, то подумайте, що буде, якби ви скажете правду. Попрактикуйте відверте спілкування, щоб це не стало більшою брехнею і не поширювалося.

Вмійте вирішувати конфлікти

Часом партнер можуть починати сварку, не знаючи, як інакше вирішити конфлікт.

Проте це варто робити. Психологи рекомендують створити безпечний простір, де кожен партнер може поділитися своїми почуттями, потребами та бажаннями, не вдаючись до конфлікту. Такі розмови можна розпочати і зробити способом вирішення конфлікту без будь-якої токсичної енергії.

Пам’ятайте, ви заслуговуєте на те, щоб бути у здорових, щасливих стосунках, які допомагають вам почувати себе добре.