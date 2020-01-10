Як виховати здібну та розвинену дитину

У перші десять років життя малюк отримує найбільшу кількість знань, оскільки його мозок утворює трильйони нейронних зв'язків. До того ж, самі батьки можуть допомогти дитині повністю розкрити свій потенціал. Як – читайте у матеріалі.

Кілька порад, які допоможуть мамам і татам розвинути здібності у дитини, опублікувало видання "Освіторія".

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Навчіть дітей розпізнавати свої емоції

Емоційний інтелект дасть змогу дитині досягти успіху в світі майбутнього. Як його розвивати? Розмовляйте з дітьми про почуття і емоції. Так, коли запитуєте у дитини, як справи, можете почути – погано або добре, за якими стоїть цілий спектр емоцій. Тому просіть дитину дуже точно описати свої почуття і реакції на них.

Також корисним буде навичка розуміти погляд. Щоб це розвивати, оберіть фото поглядів різних людей і попросіть дитину описати, що вона відчуває, коли бачить цей погляд. Зоровий контакт дозволяє ввести людину у вашу зону комфорту і спілкування та допомагає створити ситуацію довіри.

"Підсадіть" дітей на книжки

Як захопити дитину читанням? Перш за все, читайте самі. Якщо дитина ніколи не бачила вас за книжкою — у вас немає шансів зацікавити її читанням. Або ж перетворіть читання на ритуал — за вечірнім запашним какао чи у ліжку перед сном.

Також можна облаштувати вдома затишний куточок для читання. Це може бути комфортне крісло чи диван, журнальний столик з настільною лампою, крісло-мішок тощо. Дозвольте дитині самій облаштувати своє таке "місце сили", де можна буде зависнути з книжкою.



Розвивайте в дитини любов до читання / Фото Unsplash

Або дивіться з дитиною фільми та серіали, зняті за книжками. Потім неодмінно виникає бажання перечитати, порівняти, отримати продовження історії.

Покращуйте пам’ять дитини

Для будь-якого іншого навчання потрібна натренована пам’ять. ДО прикладу, аби розвинути зорову пам’ять, попросіть дітей розглядати якийсь предмет протягом декількох хвилин, потім закрити очі і якомога точніше відтворити образ з усіма деталями.

Вчені запевняють, що інформація засвоюється краще, якщо в майбутньому вам доведеться нею з кимось поділитися. Тому корисним буде ведення блогу чи щоденнику, де буде все, про що дізналися діти.

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Розвивайте креативність

Скільки б батьків сварили дітей за те, що вони фантазують, граються, роблять казна що, замість того, аби вчити уроки, але креативність – одна з найбільш цінних у сучасному світі здібностей.

Як розвинути креативність? Дитина має почуватися шукачем і відкривачем знань. Ця методика, коли діти мають кілька ідей чи запитань до одного питання, дає малечі змогу побачити ситуацію з різних кутів, стимулює шукати "асоціації десятого ряду".



Не забороняйте дитині малювати / Фото Unsplash

Також чудово розвиває креативність творча сфера: музика, театр, танці, книги тощо. Тож, якщо ваша дитина мріє стати актором – посприяйте цьому і віддайте її до театрального гуртка.

Розвивайте у дитини любов до письма

Варто забути на якийсь час про клавіатури та нудні прописи, де дитина не хоче виводити гачечки. Дітей можуть захопити такі завдання: каліграфічно написати власне ім’я, створити привітальні листівки, опанувати скоропис.

А ящо дитині не подобаються вправи з переписування тексту, можна дати їй ручку-перо – це інструмент, що викличе зацікавленість у дитини і формуватиме серйозніше ставлення до письма.