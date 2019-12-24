Як власними силами відкрити мережу популярних закладів: історія успіху Gastro Family

Бізнесмен Дмитро Борисов має понад 40 закладів в різних містах України та навіть у Варшаві. Серед них – "Канапа", "Остання барикада", "Білий налив", Mushlya і інші. Він розповів, як йому вдалося стати одним із найвідоміших рестораторів, відкрити успішний бізнес з дружиною Оленою та виховувати при цьому 6 дітей.

У 2019 з командою відкрив 12 нових закладів і запустив власний сервіс доставки. А його ресторани в цьому році відвідало близько 5 мільйонів людей, передає видання Startup Ukraine.

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Як відкрити власний ресторан

"Починаючи з першого ресторану – це завжди був наш бізнес. У нас на сьогодні є ресторани різної класифікації. Наприклад – висока гастрономія і fast casual формат", – каже Олена.

Дмитро наголосив, що це власний шлях і свої граблі – це те, завдяки чому ти взагалі рухаєшся. "Потрібно просто робити, причому робити все. Тільки власний досвід зможе швидко привести людину до мети. Якщо є внутрішні проблеми, то ось як можна врятуватися: перше – це психотерапевт, друге – дружина, третє – друзі, четверте – відпочити або випити вина", – додав він.



Дмитро Борисов з дружиною Оленою / Фото Startup Ukraine

За словами ресторатора, він з дружиною – творчі люди. Але Дмитро має більш творче завдання, а Олена – займається фінансовою стороною. Тобто дружина акцентує увагу на тривалу стратегію, а чоловік на більш короткі тактичні кроки.

Ось як у нас приймаються рішення. Спочатку я презентую команді ідею. Потім ми заходимо в порожнє приміщення і я починаю розповідати, де що буде стояти, тобто розповідаю своє бачення нового ресторану,

– відповів Дмитро.

Ресторатор запевняє, що ніхто, крім самої людини, не зможе згенерувати на 100% загальну картинку в голові, потрібно продмати все до деталей.

Які заклади має Дмитро

Зараз Дмитро Борисов є власником понад 30 закладів, навіть поза межами України – у Варшаві. Кожен із закладів – самобутній: це гастрономічний ресторан "Барсук", мистецько-гастрономічний простір "Остання Барикада" (об’єднує ресторан сучасної української кухні, перший український бар, майданчик для мистецьких подій), азіатський стейк-хаус Oxota na Ovets, ресторан нової української кухні "Канапа" ( у Києві та Варшаві), бари "Білий Налив" (у Києві, Луцьку, Львові, Харкові, Одесі, Сумах, Вінниці). А ще – дитячі креативні простори BabyRock.



Мистецько-гастрономічний простір "Остання Барикада"

Для всіх закладів універсальними є базові цінності – гастрономічний та екологічний підходи. Тут готують "з-під ножа", максимально використовуючи можливості локальних і сезонних продуктів, а шефи й персонал – це експерти і фанати своєї справи.