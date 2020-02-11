Як вмовити вибагливу дитину їсти: поради для батьків

Батьки по-різному реагують на примхи дитини за столом: деякі погоджуються з відмовою малюка їсти, а інші ставлять ультиматум, що дитина не вийде з-за столу, поки все не з'їсть.

Психологи пропонують кілька способів виправити харчові звички малюка, передає видання BBC.

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Найкращий спосіб змінити звички дитини в харчуванні – показати позитивний приклад. Якщо ви хочете, щоб дитина спробувала нову страву, спробуйте її самі й покажіть малюкові, що вона вам сподобалася.

Ще один спосіб змінити звички дитини в їжі – "сенсорний вплив", коли батьки зацікавлюють дитину новою стравою, але не змушують її їсти. Так, дитина звикає до структури або просто розглядає її, а згодом малеча захоче це спробувати.

Зазначимо, що перебірливість у їжі – це поширене явище серед дітей. За результатами досліджень, 39% дітей перебірливі в харчування і найчастіше це показується у віці від 2 до 6-ти років.

Як нагодувати вередливого малюка

Ніколи не використовуйте їжу як нагороду, приміром, обіцяючи дитині шматочок торта, якщо вона з'їсть овочі. Натомість батьки можуть запропонувати нехарчову винагороду – милі наліпки або просто похвала на словах.

Чимало досліджень свідчать, що спільні трапези і однакове меню з батьками допомагають малюкам подолати упередженість до нових страв.