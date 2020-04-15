Як за 5 хвилин припинити сварку з коханою людиною: порада психолога

Деякі пари у період самоізоляції через коронавірус можуть зіпсувати чи навіть зруйнувати свої відносини. Адже люди, які опинилися під одним дахом, починають частіше сваритися та знаходити ще більше проблем у стосунках.

Тому психологиня Грейс Хейзл дала поради, як правильно спілкуватися та уникати серйозних сварок з другою половинкою, пише видання Mirror.

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Вона наголошує, що спілкування під час конфлікту передбачає висловлення ваших відвертих думок та почуттів і робити це треба з розумінням.

Окрім того, потрібно слухати потреби іншої людини та бути співчутливими до неї, навіть якщо ваш партнер звертається до вас зі звинуваченням чи критикою. Тому пари мають спробувати п'ятихвилинні комунікаційні вправи, коли відчувають, що ситуація наближається до суперечки.

Якщо ви дійсно хочете уникнути серйозної сварки, то спробуйте встановити таймер, щоб у вас і вашого партнера було близько п'яти хвилин, аби свідомо і не грубо висловити те, що відбувається насправді і що вони про це думають,

– наголосила Грейс Хейзл.

Через п’ять хвилин, коли таймер вимикається, людина, яка слухала, повинна відповісти "тим, що я почув, ти хоче сказати, що…" і запитати, чи правильно він зрозумів його/її думку.



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Потім пара змінює ролі і інша людина висловлює власні думки протягом 5-ти хвилин. "Ви можете продовжувати робити це, поки обидва не відчуєте, що вас почули і зрозуміли", – додає експертка зі стосунків.

Терапевтка зі стосунків Шеннон Сміт також поділилася деякими порадами для пар, які разом перебувають на карантині.

"Коли ви обидва проводите цілий день в будинку, межі між роботою та життям розмиваються. Тому переконайтеся, що у вас обох є "час", коли ви вимикаєте ноутбуки чи смартфони і робите щось звичне (перегляд фільму, готування вечері чи спільна ванна тощо)", – сказала вона. Ця перерва дасть вам можливість не потрапити в нескінченний "робочий чат".

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Також вона радить на карантині парам спробувати нові речі, щоб дізнатися більше про свого партнера.

"Насолоджуйтесь розкішшю того, що ви є лише вдвох, а не оточені людьми в галасливому ресторані чи барі. Скористайтеся шансом поспілкуватися один з одним про важливі речі. Важливо також пам’ятати, що іноді тиша – це нормально, і ви можете насолоджуватися компанією одне одного, просто сидячи поряд", – підсумувала експертка.