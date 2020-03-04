Як за кілька хвилин зробити дитину щасливою: 15 простих трюків для батьків
Бачити сяюче обличчя дитини хоче кожен люблячий батько. Проте, аби дати дитині більше радості необов’язово дарувати їй нову іграшку. Чому? Бо саме участь батьків у їх житті, а не матеріальні речі, і робить дітей щасливими.
Насправді, зробити це не складно. Адже діти набагато більш вразливі й емоційні, ніж дорослі. Їх можна здивувати повітряним змієм або мильними бульбашками, бо їхнє почуття радості не залежить від матеріальних благ.
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Видання Сегодня. LifeStyle опублікувало 15 простих порад, як безкоштовно зробити свою дитину щасливою.
- Частіше говоріть своїй дитині, що любите її і сумуєте, коли вона не поруч.
- Прогуляйтеся з дитиною. Не так, як зазвичай, коли ви йдете у справах або біжите кудись, а сходіть саме на повноцінну прогулянку з малюком.
- Таємно покладіть милу записку в шкільний рюкзак дитини або шухлядку столу в її кімнаті.
- Пограйте разом з дитиною в комп'ютерні або відеогри.
- Дайте дитині самостійно вирішити свою проблему. Нехай він сам «розбереться» з іншою дитиною в і відстоїть свої права. Натомість ви похваліть свого малюка за це.
- Не розпитуйте дитину про те, як пройшов її день, якщо вона не в дусі. Краще відволічіть своє чадо розповідями про плани на вихідних або розкажіть якусь історію з життя.
- Створіть власну традицію: до прикладу, печіть печиво щосереди, робіть молочні коктейлі щосуботи чи танцюйте після вечері тощо.
- Запитайте свою дитину, чому б вона хотіла вас навчити і дозвольте йому це зробити.
- Дозвольте ходити дитині в чому вона хоче. Дозвольте одягатися доньці чи сину для походу по магазинах чи на прогулянку з друзями.
- Роздрукуйте фотографії, щоб дитина могла в будь-який момент взяти альбом і погортати його. Розглядати його разом, обговорюючи кожну фотографію.
Дитині сподобається переглядати фотоальбом / Фото Freepik
- Не варто квапити дитину, коли кудись йдете. Якщо ви знаєте, що вам потрібно бути там в певний час, то постарайтеся збиратися заздалегідь. Адже дитина може не встигати тільки через те, що почне нервувати.
- Влаштуйте дискотеку в перерві між виконанням домашнього завдання. Якщо дитина втомилася і довго засиділася за уроками, запропонуйте їй відволіктися трохи і розім'ятися, влаштувавши дискотеку і потанцюйте разом з нею.
- Придумайте таємне сімейне рукостискання або вітання.
- Покажіть дитині свої старі листи, фотографії або зошити, коли ви були в його віці і розкажіть, чим ви тоді займалися.
- Частіше говоріть дитині "спасибі" за звичайні, але важливі речі – виконане домашнє завдання, допомогу у будинку чи прибирання в кімнаті.