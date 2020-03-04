Як за кілька хвилин зробити дитину щасливою: 15 простих трюків для батьків

Бачити сяюче обличчя дитини хоче кожен люблячий батько. Проте, аби дати дитині більше радості необов’язово дарувати їй нову іграшку. Чому? Бо саме участь батьків у їх житті, а не матеріальні речі, і робить дітей щасливими.

Насправді, зробити це не складно. Адже діти набагато більш вразливі й емоційні, ніж дорослі. Їх можна здивувати повітряним змієм або мильними бульбашками, бо їхнє почуття радості не залежить від матеріальних благ. Цікаво! 8 життєвих навичок, яким потрібно навчити дитину до 10 років Видання Сегодня. LifeStyle опублікувало 15 простих порад, як безкоштовно зробити свою дитину щасливою. Частіше говоріть своїй дитині, що любите її і сумуєте, коли вона не поруч. Прогуляйтеся з дитиною. Не так, як зазвичай, коли ви йдете у справах або біжите кудись, а сходіть саме на повноцінну прогулянку з малюком. Таємно покладіть милу записку в шкільний рюкзак дитини або шухлядку столу в її кімнаті. Пограйте разом з дитиною в комп'ютерні або відеогри. Дайте дитині самостійно вирішити свою проблему. Нехай він сам «розбереться» з іншою дитиною в і відстоїть свої права. Натомість ви похваліть свого малюка за це. Не розпитуйте дитину про те, як пройшов її день, якщо вона не в дусі. Краще відволічіть своє чадо розповідями про плани на вихідних або розкажіть якусь історію з життя. Створіть власну традицію: до прикладу, печіть печиво щосереди, робіть молочні коктейлі щосуботи чи танцюйте після вечері тощо. Запитайте свою дитину, чому б вона хотіла вас навчити і дозвольте йому це зробити. Дозвольте ходити дитині в чому вона хоче. Дозвольте одягатися доньці чи сину для походу по магазинах чи на прогулянку з друзями. Роздрукуйте фотографії, щоб дитина могла в будь-який момент взяти альбом і погортати його. Розглядати його разом, обговорюючи кожну фотографію.

Дитині сподобається переглядати фотоальбом / Фото Freepik Не варто квапити дитину, коли кудись йдете. Якщо ви знаєте, що вам потрібно бути там в певний час, то постарайтеся збиратися заздалегідь. Адже дитина може не встигати тільки через те, що почне нервувати. Влаштуйте дискотеку в перерві між виконанням домашнього завдання. Якщо дитина втомилася і довго засиділася за уроками, запропонуйте їй відволіктися трохи і розім'ятися, влаштувавши дискотеку і потанцюйте разом з нею. Придумайте таємне сімейне рукостискання або вітання. Покажіть дитині свої старі листи, фотографії або зошити, коли ви були в його віці і розкажіть, чим ви тоді займалися. Частіше говоріть дитині "спасибі" за звичайні, але важливі речі – виконане домашнє завдання, допомогу у будинку чи прибирання в кімнаті.