Як закохати в себе чоловіка: цікавий спосіб

Більшість жінок впевнені, що для чоловіка головна красива зовнішність. Дехто вважає, що жінки зацікавлюють чоловіків своїми довгими ногами, великими грудьми та пухкими губами. Але психологи мають іншу думку щодо цього.

Телеведуча, психологиня Наталія Холоденко розповіла, які жінки легше завойовують увагу і любов чоловіків, передає видання "Сегодня".

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Вона запевнила, що якщо жінка підходить під розуміння краси чоловіка, то вона завжди буде привертати увагу і він завжди ставитиметься до неї з великим інтересом.

"Але є певна хитрість для жінок: подобаються не ті жінки, які об'єктивно красиві, а ті, які самі собі поставили цей "діагноз" – я красива. Ось вона сама так вирішила і в це вірить. І тоді вона це і показуватиме. І чоловіки віритимуть", – заявила психологиня.

Як знайти того єдиного, з ким хочеться мати серйозні стосунки? Наталія Холоденко дала цікаву пораду: "Якщо ви вважаєте, що він кращий, і вам хочеться бути тільки з ним, то повторіть собі кілька разів:" Він непоганий, але я теж нічого. Варіант "Я ваша навіки" не працює. Потрібно створювати свято любові до себе".

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