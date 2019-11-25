Як закохати в себе хлопця: ефект першого враження

Закохати в себе хлопця непросто, але це можливо. Спочатку для того, щоб сподобатися чоловікові, вам потрібно приємно вразити його під час першої зустрічі. Ми зібрали для вас кілька порад, як спілкуватися з хлопцем, щоб зачарувати його.

Нижче наведено декілька способів, як справити хороше перше враження на хлопця.

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Виявляйте інтерес до хлопця

Перш за все вам необхідно зробити так, аби чоловік відчув, що він вам цікавий як особистість. Почніть говорити з ним про речі, які він любить робити або що йому цікаво.

Дайте йому відкритися, але не закидайте питаннями. Та не забудьте розповісти про себе.

Не обтяжуйте його. Спілкуйтеся з ним на загальні теми, не питайте про щось дуже особисте, адже це лише перша зустріч.

Запитуйте його думку щодо різних подій чи питань.



Не бійтеся говорити з хлопцем, покажіть, що ви цікава особистість

Будьте уважні і відверті

Під час спілкування, відповідайте на питання чітко та відверто, не відволікаючись на інших людей. Якщо не хочете відповідати на якесь питання, не брешіть, краще сказати: "Я б не хотіла відповідати зараз на це питання" або "Давай обговоримо це іншим разом".

Будьте собою

Щирість – головна умова для справжнього кохання. Жодні хитрощі не допоможуть закохати в себе хлопця, якщо ти щиро не хочеш цього і не бажаєш бути завжди з коханим.

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А під час першого знайомства з хлопцем постарайтеся бути максимально природною. Не придумуйте якихось спеціальних історій та не пародіюйте когось іншого, будьте собою. Адже природність підкоряє серця людей. Тому, щоб справити на хлопця хороше перше враження, спробуйте підкреслити свої сильні сторони.

Зачаруйте його

Будьте харизматичною

Аби вразити хлопця, вам потрібно бути харизматичною і вміти зачаровувати всіх в кімнаті, у яку ви заходите. Це не означає, що варто бути надто голосною – просто будь собою. До того ж, звертайся до свого співрозмовника по імені і спробуй зробити так, щоб він відчував себе з вами позитивно і впевнено.

Будьте дотепною

Хлопцям подобається, коли поряд з ним дівчина з почуттям гумору. Щоб вразити хлопця своїми жартами, працюйте над тим, щоб вміти підтримати бесіду і гостро жартувати. Зауважте, що бути дотепною означає креативно дивитися на світ, з незвичайного ракурсу.



Не соромтеся жартувати перед хлопцем

Якщо хлопець розповідає вам щось веселе, то не просто смійтеся, а відповідайте йому з таким же смішним коментарем.

Будьте впевнені в собі

На хлопців справляють приємне враження впевнені в собі дівчата. Адже такі жінки додають позитивну енергію в будь-яку ситуацію і змушують інших людей навколо себе почувати впевнено.

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Тому ідіть з високо піднятою головою, розправленими плечима і не дивіться в землю. Тоді мова вашого тіла буде демонструвати впевненість.

Будьте оригінальною

Хлопцям подобаються дівчата, які виділяються з натовпу і не схожі на інших. Тому не бійтеся бути оригінальною, весело танцювати та робити все, про що мрієте.



Будьте оригінальною та дотепною

Зауважимо, що оригінальність допоможе вам не тільки справити враження на хлопця, але і дозволить вам завести більше нових знайомств.

Будьте незалежною

Незалежні дівчата приваблюють хлопців. Але для того, що б бути незалежною, ви повинні захищати свої інтереси та мати час на себе.